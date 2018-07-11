BRTK Müdürü Özkurt, Çağdaş ve Demokratik Bir Toplumun Göstergesinin Özgür Bir Basın Olduğunu Vurguladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, çağdaş ve demokratik bir toplumun göstergesinin özgür bir basın olduğunu vurguladı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, çağdaş ve demokratik bir toplumun göstergesinin özgür bir basın olduğunu, çok sesli bir medyanın ise, tüm medya mensuplarının en çok arzuladığı şey olduğunu belirtti.

“Ne mutlu bizlere ki ülkemizde çok sesli bir basına sahibiz” diyen Özkurt, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu olarak, kamuoyunu aydınlatma adına büyük bir sorumluluk taşıdıklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Özkurt, mesajın devamında şu ifadelere yer verdi;

“BRT, bir Devlet Kurumu olarak tüm medyaya öncü olmak, destek vermek ve tüm ihtiyaçları karşılamak adına her gün kendini yenileyecek adımlar atmaktadır.

11 Temmuz Basın Günü’nde, tüm medya çalışanlarının basın gününü kutlarken, varlık nedenimiz olan halkın, daha da aydınlanması için hergün daha fazla çalışacağımızdan kimsenin kuşku duymamasını arzularım."

