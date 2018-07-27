banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94898
ALTIN
191.627
DOLAR
4.8718
STERLİN
6.3682
EURO
5.6661
70 adet akü çaldı
70 ADET AKÜ ÇALDI
Çalıştığı iş yerinin parasını teslim etmedi
ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİN PARASINI TESLİM...
Karşıyaka’da kurusıkı tabanca
KARŞIYAKA'DA KURUSIKI TABANCA
Lefkoşa’da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
70 adet akü çaldı
Kapat

BRTK Müdürlüğü’ne Aysu Basri Akter atandı

BRTK Müdürlüğü’ne Aysu Basri Akter atandı

27 Temmuz 2018 Cuma 10:12
BRTK Müdürlüğü’ne Aysu Basri Akter atandı

AKTER GÖREVİNE BUGÜN BAŞLADI
Lefkoşa, 27 Temmuz 18 (.): Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürlüğü görevine, Aysu Basri Akter atandı.
Aysu Basri Akter, Bakanlar Kurulu’nun 25 Temmuz tarihli atama kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından bugün görevine başladı.
Bakanlar Kurulu, Meryem Özkurt’un istifasıyla boşalan BRTK Müdürlüğü görevine, BRTK Yasası’nın 12. maddesi uyarınca Akter’i atadı.
Akter, bugün, görevini, Müdürlüğe vekalet eden BRTK Koordinatör Yardımcısı Yusuf Sucuoğlu’ndan devraldı.
Sucuoğlu, görevi devrederken yaptığı konuşmada, “Bilirkişi olarak size her zaman yardıma hazırız” dedi ve Akter’e görevinde başarı diledi.
AKTER: “BU GÜZEL KADROYLA ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPMAYI UMUYORUM”
Aysu Basri Akter de, BRTK’nın toplumun çok önemli bir değeri olduğuna işaret ederek; kurumun, yayıncılık anlamında toplumsal değerin oluşumunda çok önemli kilit bir noktada bulunduğunu söyledi. 
Aysu Basri Akter, “Bu güzel kadro ile çok güzel şeyler yapmayı umuyorum. Yayıncılığa bağlı bir toplumda umarım çok güzel işler yaparız. Ülke çapında da önemli bir yayın görevini yerine getirmiş oluruz” diye konuştu.  
AKTER KİMDİR?
27 Ağustos 1978’de Lefkoşa’da doğan Aysu Basri Akter, TMK’nın ardından DAÜ İletişim Fakültesi Radyo Ve Televizyon Bölümünden mezun oldu, ardından DAÜ’de Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimi gördü.
Televizyon haberciliği ve programcılığı deneyimi olan, Kıbrıs FM’de ve Kanal Sim’de müdürlük görevlerinde bulunan Akter, çeşitli ülkelerde mesleki birçok uluslararası programa katıldı. 
Köşe yazarlığı da yapan Akter, 2013’ten beri Kıbrıs Genç TV’de günlük ve haftalık haber programı hazırlayıp sunuyordu.
Evli ve iki çocuk annesi olan Aysu Basri Akter, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca biliyor.
(GÜL/HA) FOTOĞRAFLI 

banner288
Son Güncelleme: 27.07.2018 14:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeler, Şiddete Maruz Kalan Kadınlara 183 İhbar Hattını Aramaları Çağrısında Bulundu
Çeler, Şiddete Maruz Kalan Kadınlara 183 İhbar Hattını Aramaları Çağrısında Bulundu
2017 Yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları Açıklandı... Dpö Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın 2017 Yılında % 5.4 Reel (sabit Fiyatlarla) Büyüme Kaydettiğini Bildirdi
2017 Yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları Açıklandı... Dpö Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın 2017 Yılında % 5.4 Reel (sabit Fiyatlarla) Büyüme Kaydettiğini Bildirdi
Tohum üretimi ile ilgili düzenleme meclis komitesinde…
Tohum üretimi ile ilgili düzenleme meclis komitesinde…
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları…
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları…
Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’nin Ada’daki BMBG’nin Görev Süresini Uzatan Kararını Reddettiğini Açıkladı
Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’nin Ada’daki BMBG’nin Görev Süresini Uzatan Kararını Reddettiğini Açıkladı
Akçay’da “3. Süt Ürünleri Panayırı” 10-11 Ağustos’ta…
Akçay’da “3. Süt Ürünleri Panayırı” 10-11 Ağustos’ta…
Töre’den Yunanistan’a geçmiş olsun mesajı…
Töre’den Yunanistan’a geçmiş olsun mesajı…
Girne ilçesinde harnup toplanmasına başlama tarihi 18 Ağustos
Girne ilçesinde harnup toplanmasına başlama tarihi 18 Ağustos
Sürüş Ehliyetleri Ve Müfettişliği Şube Amirliği Pazartesi taşınıyor
Sürüş Ehliyetleri Ve Müfettişliği Şube Amirliği Pazartesi taşınıyor
BKP Kadın Meclisi: “Cinayet, taciz ve tecavüzden, ülkeyi yönetenler sorumludur”
BKP Kadın Meclisi: “Cinayet, taciz ve tecavüzden, ülkeyi yönetenler sorumludur”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim