BRTK Müdürlüğü’ne Aysu Basri Akter atandı

AKTER GÖREVİNE BUGÜN BAŞLADI

Lefkoşa, 27 Temmuz 18 (.): Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürlüğü görevine, Aysu Basri Akter atandı.

Aysu Basri Akter, Bakanlar Kurulu’nun 25 Temmuz tarihli atama kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından bugün görevine başladı.

Bakanlar Kurulu, Meryem Özkurt’un istifasıyla boşalan BRTK Müdürlüğü görevine, BRTK Yasası’nın 12. maddesi uyarınca Akter’i atadı.

Akter, bugün, görevini, Müdürlüğe vekalet eden BRTK Koordinatör Yardımcısı Yusuf Sucuoğlu’ndan devraldı.

Sucuoğlu, görevi devrederken yaptığı konuşmada, “Bilirkişi olarak size her zaman yardıma hazırız” dedi ve Akter’e görevinde başarı diledi.

AKTER: “BU GÜZEL KADROYLA ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPMAYI UMUYORUM”

Aysu Basri Akter de, BRTK’nın toplumun çok önemli bir değeri olduğuna işaret ederek; kurumun, yayıncılık anlamında toplumsal değerin oluşumunda çok önemli kilit bir noktada bulunduğunu söyledi.

Aysu Basri Akter, “Bu güzel kadro ile çok güzel şeyler yapmayı umuyorum. Yayıncılığa bağlı bir toplumda umarım çok güzel işler yaparız. Ülke çapında da önemli bir yayın görevini yerine getirmiş oluruz” diye konuştu.

AKTER KİMDİR?

27 Ağustos 1978’de Lefkoşa’da doğan Aysu Basri Akter, TMK’nın ardından DAÜ İletişim Fakültesi Radyo Ve Televizyon Bölümünden mezun oldu, ardından DAÜ’de Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimi gördü.

Televizyon haberciliği ve programcılığı deneyimi olan, Kıbrıs FM’de ve Kanal Sim’de müdürlük görevlerinde bulunan Akter, çeşitli ülkelerde mesleki birçok uluslararası programa katıldı.

Köşe yazarlığı da yapan Akter, 2013’ten beri Kıbrıs Genç TV’de günlük ve haftalık haber programı hazırlayıp sunuyordu.

Evli ve iki çocuk annesi olan Aysu Basri Akter, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca biliyor.

(GÜL/HA) FOTOĞRAFLI