BRTK Ekibi Girne’de Görev Başında Saldırıya Uğradı

GAZETECİLER BİRLİĞİ, BASIN-SEN ve BAY-SEN, BASINA YÖNELİK SALDIRILARIN ÖNLENMESİ ADINA TEDBİR ALINMASINI İSTEDİ

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ekibi Girne’de görev yaptığı sırada saldırıya uğradı.

BRTK ekibi, Nurel İnşaat’ta denetim yapan yetkililerden, inşaatın iş güvenliği hakkında açıklama alırken işletmenin taşeron ortağı olduğu belirtilen Murat Dindi isimli şahsın saldırısına uğradı.

Murat Dindi çekim yapan kameramana sözlü saldırıda bulundu kameranın ön kapağını vurarak kırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi Müdürü İsmail Bayhanlı’nın, Nurel İnşaat’ın iş sağlığı ve güvenliği hakkında BRT’ye açıklama yaptığı sırada meydana olayda inşaatın taşeron ortağı olduğu belirtilen Murat Dindi kamerayı hafifçe iterek müdahale etti.

Yetkililerin gerekli izahatı yapmasına ve inşaatın adının verilmeyeceğini aktarmasına rağmen Murat Dindi bu kez kameraya eliyle şiddetli şekilde vurarak kapağın kırılmasına neden oldu.

Olayın ardından BRT ekibi polise şikayette bulundu.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) ve BAY-SEN olayla ilgili basın açıklaması yayınladı.

VOLKAN: “ÜZÜNTÜ VERİCİ VE KABUL EDİLEMEZ”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı İzzet Volkan da BRTK ekibinin görev başında saldırıya uğramasının “üzüntü verici ve kabul edilemez olduğunu” kaydetti. Volkan, bu tür olayların tekrarlanmaması için basına yönelik saldırı gerçekleştirenlerin yakalanarak yargı önüne çıkarılması ve caydırıcı bir şekilde cezalandırılmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Volkan tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Basına yönelik şiddet olaylarına bir yenisi eklenmiştir. BRT ekibinin Girne’de görev başında saldırıya uğraması ve bunun sonucunda BRT kamerasının kırılması üzüntü verici olduğu kadar kabul edilemez bir davranıştır” ifadelerini kullandı.

Gazeteciler Birliği olarak, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yetkilileri defalarca gerekli tedbirleri almaya çağırdıklarını belirten Volkan, “Ancak yaşananlar, uyarılarımızın yeterince dikkate alınmadığını göstermektedir. Bu olay bir kez daha göstermiştir ki, basına yönelik saldırıları önlemek için daha fazla güvenlik önlemi alınması gerekmektedir. Ayrıca, basına yönelik saldırı gerçekleştirenlerin yakalanması ve yargı önüne çıkarılarak caydırıcı bir şekilde cezalandırılmasının bu tür olayların bir daha gerçekleşmemesi için gerekli olduğu düşüncesindeyiz” ifadesine yer verdi.

Volkan, bu bağlamda yetkilileri bir kez daha göreve çağırarak, gerekenin yapılmaması halinde birlik olarak her türlü demokratik eylemi gündeme getireceklerini kaydetti.

BASIN SEN: “SALDIRIYI KINIYORUZ”

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Yönetim Kurulu, BRTK kameramanı ve muhabirine yönelik bir saldırıyı kınayarak, benzer olayların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınmasını talep etti.

BASIN-SEN Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar'ın bazı inşaatları denetlemeye gittiği sırada basın açıklaması yaparken BRTK kameramanı ve muhabirine yönelik bir saldırı gerçekleştiği, saldırganın şiddetine maruz kalan kameramanın kamerasının yere düşerek kırıldığı kaydedildi.

Yaşanan olayın basın emekçilerinin güvencesiz ve korumasız bir şekilde görevlerini icra etmeye çalıştıklarının bir göstergesi olduğuna vurgu yapılarak, “Basın Emekçileri Sendikası olarak yaşanan bu olay sonrasında Bakan Aziz Gürpınar'ın inşaat denetlemeye giderken yaşanabilecek olumsuzlukları düşünerek hareket etmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Hiçbir koruma ve güvenlik gücünü yanına almadan denetime çıkan Bakan Gürpınar'ın gözleri önünde meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı kınamakla birlikte bundan sonraki süreçte buna benzer olayların yaşanmaması için gereken önlemlerin önceden alınmasını talep etmekteyiz” ifadesine yer verildi.

SAKALLI: “ÖNLEM ALINMALI”

BAY-SEN Başkanı Salih Sakallı, BRTK ekibinin Girne’de saldırıya uğraması olayını kınadı ve yetkililerden önlem almalarını istedi.

Sakallı yaptığı yazılı açıklamada, “BRTK Girne ekibi Kamuyu aydınlatmak adına görev yaparken saldırıya uğramıştır. Çalışma Bakanlığı’nın denetimlerini görüntüleyen BRTK Kameramanı ve BAY-SEN üyesi Ali Sağdıç’ın darp edilmesi ve kamerasının zarara uğraması basının geneline yapılmış bir saldırıdır” ifadesine yer verdi.

Sendikanın saldırıyı kınamakla birlikte basına yönelik saldırıların tekrarlanmaması için yetkililerin tedbir alma yükümlülüğünde olduğunu belirten Sakallı, başta güvenlik birimleri olmak üzere tüm devlet kurumlarının gerekli özeni göstermesini talep etti.



