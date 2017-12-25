BRTK 54. YILINI RESEPSİYONLA KUTLADI

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 54. kuruluş yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

BAY-SEN, yakın zamanda hayatını kaybeden mesai arkadaşları ve bir türlü meclisten geçmeyen yasaları nedeniyle kutlamaları boykot edeceğini açıklayarak kurumun girişi önünde pankart açtı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan resepsiyonda sırasıyla, Kurum Müdürü Meryem Özkurt, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kurumda 25. yılını dolduranlara ve BRT’nin yayımladığı ilk kitabı yazan Bülent Fevzioğlu’na plaket sunuldu.

ÖZKURT: “SESİMİZ SESİNİZ OLMAYA DEVAM EDİYOR”

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, kurumun 54 yıl önce Kıbrıslı Türklerin sesini duyurmak için kurulduğunu söyleyerek, “Araba aküleri ve Telefon ahizelerinin ses olup duyulmasıdır. Mücadele yıllarının haber moral kaynağıdır Bayrak radyosu” dedi.

Özkurt, 54 Yıllarını geride bıraktıkları bugün yakın zamanda kaybettikleri çalışma arkadaşları nedeniyle buruk olduklarını belirterek, yakınlarına yeniden baş sağlığı diledi.

54 yıl önce imkansızlıklarla hizmet veren kurumun bugün iki televizyon kanalı, 6 radyosu, web sitesi bulunduğunu dile getiren Özkurt, “Sesimiz sesiniz olmaya devam ediyor” dedi.

Yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Özkurt, “yarım asır değil, asırlar boyu var olma dileğiyle” dedi.

Özkurt, ilk kez “Garajdaki Akülerden Türksat 1C Uydusuna” isimli kitabı yayınladıklarını belirterek, kurumun kuruluş ve gelişim yıllarına emek verenlerle hayatlarını kaybedenleri andı.

SİBER: “BRTK KIBRIS TÜRK HALKININ HAFIZASIDIR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de, BRTK’YA yıllar boyunca emek verenlere saygılarını sunarak, “BRTK Kıbrıs Türk halkının hafızasıdır, yaşamıdır mücadelesidir” dedi.

Görev yaptığı süre içinde BRTK’nın iyi bir arşive sahip olması için yapılan çalışmaları anlatan Siber, “Geçmişi bugüne taşımak geleceğe güvenle bakmaktır” dedi.

Siber, BRTK’nın geçmişten bugüne halkın yaşamında ve devlette öneminin hiç eksilmediğini hatta artarak devam ettiğini belirterek, “BRTK sesimizdir, penceremizdir” diyerek sözlerini tamamladı.

AKINCI: “UMARIM GELECEK YILKİ KUTLAMALAR PANKARTSIZ VE BOYKOTSUZ OLUR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise konuşmasına, yakın geçmişte yaşamını yitiren BRTK çalışanlarını anarak başladı.

Cumhurbaşkanlığı’nın bulunduğu burcun üzerinde 54 yıl önce akülerle ses vermeye başlayan Bayrak Radyosu’nun bugün bu binadan sesini dünyaya ulaştırdığına işaret etti.

54 yılda aküden uyduya geçilmesinin küçümsenemeyecek bir başarı olduğuna işaret eden Akıncı, bu başarıda emeği, alın teri olanları kutladı.

Akıncı, teknolojik yeniliklerin sonunun gelmeyeceğini BRTK’nin da yeniliklere ayak uydurması gerektiğini belirterek, “Bu kurumun da hem yetişmiş insan gücüne, hem de kaynak ve altyapıya ihtiyaç var” dedi.

Her çalışma ortamının huzura da ihtiyaç olduğunu vurgulayan Akıncı, ”Geçen yıl da kutlamaya gelirken girişte pankartlar vardı bu yıl da var. Anladığım kadarıyla herkesin istediği bir yasa var ama bir türlü geçmiyor” dedi.

Akıncı, 7 Ocakta oluşacak yeni meclisin BRTK’yı rahatlatacak bu yasa çalışmasını tamamlayıp bu huzursuzluğun bitmesini temenni ederek, gelecek yılki kutlamaların pankartsız ve boykotsuz yapılmasını temenni etti. Akıncı, herkesin yeni yılını da kutladı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Akıncı, kutlamalardan ayrılışında BRTK girişinde pankart açarak eylem yapan BAY-SEN temsilcileri ile görüştü. Cumhurbaşkanı Akıncı, eylemcilere de BRT’deki personel arasındaki huzursuzluğun giderilmesi için uzun süredir gündemde olan BRT yasasının 7 Ocak’ta oluşacak Meclis tarafından tamamlanmasının önemli olduğunu söyledi.