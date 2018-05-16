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BRTK 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı komiteden oy çokluğuyla geçti

BRTK 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı komiteden oy çokluğuyla geçti

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:53
BRTK 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı komiteden oy çokluğuyla geçti

CUMHURİYET MECLİSİ, EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI 

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BRTK 2018 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

ERCAN YER HİZMETLERİ ŞİRKETLERİNİN PAZAR PAYLARIYLA İLGİLİ YASA GÜCÜNDE KARARNAME YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy çokluğu ile kabul etti.
Komite, ayrıca ‘’İçtüzüğün 43’üncü Maddesinin (2)’nci Fıkrası Uyarınca Meclis Başkanlığınca Doğrudan Genel Kurulun Gündemine Alınan ve İçtüzüğün 88’inci Maddesinin (2)’nci Fıkrası Uyarınca Komiteye Geri çekilen Ercan Havaalanı yer hizmetleri sunan şirketlerin pazar paylarını düzenleyen Yasa Gücünde Kararname’’yi oy çokluğu ile yürürlükten kaldırdı.
Meclisten yapılan açıklamaya göre, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığındaki Komite toplantısına, UBP Milletvekilleri Ersin Tatar, Hasan Taçoy ve Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekilleri Mesut Genç, Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın yanı sıra, davetli olarak ilgili yetkili ve görevliler katıldı.

Son Güncelleme: 16.05.2018 16:38
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