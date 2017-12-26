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BRT Tugrul Hilmi Berkay'ı unuttu mu?

Turgay Hilmi: SİZ İSE BU GÜN ONU KUTLAMA TÖRENİNE DAVET ETMEMEKLE TARİHTE BİR LEKE BIRAKTINIZ. BABAM SİZİ AFFEDER AMA TARİH... ASLA!! SİZİ ESEFLE KINIYORUM.

BRT Tugrul Hilmi Berkay'ı unuttu mu?

Turgay Hilmi: SİZ İSE BU GÜN ONU KUTLAMA TÖRENİNE DAVET ETMEMEKLE TARİHTE BİR LEKE BIRAKTINIZ. BABAM SİZİ AFFEDER AMA TARİH... ASLA!! SİZİ ESEFLE KINIYORUM.

26 Aralık 2017 Salı 14:24
BRT Tugrul Hilmi Berkay'ı unuttu mu?
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BRT'nin 54'ncü yılı kutlanırken kuruluşunda büyük emeği geçmiş olan Tuğrul Hilmi Berkay'ın etkinliklere davet edilmememesine oğlu Turgay Hilmi'den tepki geldi.

Hilmi tepkisini sosyal medyada şöyle dile getirdi:

"SAYIN BRTK YÖNETİCİLERİ!! 
UMARIM HEPİNİZ BUGÜN BRTK'NIN 54. KURULUŞ YILINI İYİ KUTLADINIZ. 
BEN DE KUTLADIM.
SİZ KENDİNİZE GÖRE BEN DE KENDİME GÖRE.
BENİM YANIMDA 1963 YILINDA ARKADAŞLARI İLE BİRLİKTE "BAYRAK BAYRAK BAYRAK" ANONSUNUN YAPILABİLMESİ İÇİN ELLERİ İLE O CİHAZLARI YAPAN VE ÇALIŞTIRAN BABAM TUĞRUL HİLMİ İLE KUTLADIM. GURUR İLE.
SİZ İSE O'NUN VE ARKADAŞLARININ SİZE EMANET ETTİĞİ BU KURUMDA O'NU AKLINIZIN UCUNDAN BİLE GEÇİRMEDEN KUTLAMA TAKLİDİ YAPTINIZ.
BÖYLE BİR GÜNDE 92 YAŞINDA YAŞAYAN BİR TARİH OLAN TUĞRUL HİLMİ BERKAY'IN ZAMANINDA ÇOCUĞU GİBİ BAKTIĞI BAYRAK'IN (BRTK) YAŞ GÜNÜ TÖRENİNE DAVET EDİLMEMESİNİ AF EDİLMEZ BİR HATA OLARAK GÖRÜYORUM. 
O BRTK'YI HAYATA GEÇİREREK TARİHE BİR İMZA ATTI. 
SİZ İSE BU GÜN ONU KUTLAMA TÖRENİNE DAVET ETMEMEKLE TARİHTE BİR LEKE BIRAKTINIZ. BABAM SİZİ AFFEDER AMA TARİH... ASLA!!
SİZİ ESEFLE KINIYORUM..."

Son Güncelleme: 26.12.2017 15:27
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