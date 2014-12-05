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BRT Personelinden 4 Saatlik Uyarı Grevi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) ve bağlı bulunduğu HÜR-İŞ Federasyonu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) çalışanların toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük alacaklarının, bir kısmı dışında ödenmediği gerekçesiyle bu sabah 4 saatlik uyarı grevi yaptı.

BRT Personelinden 4 Saatlik Uyarı Grevi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) ve bağlı bulunduğu HÜR-İŞ Federasyonu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) çalışanların toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük alacaklarının, bir kısmı dışında ödenmediği gerekçesiyle bu sabah 4 saatlik uyarı grevi yaptı.

05 Aralık 2014 Cuma 11:51
BRT Personelinden 4 Saatlik Uyarı Grevi
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SAKALLI: “9 AYLIK ALACAĞIMIZIN SADECE 3’Ü ÖDENDİ... BUNDAN SONRA EYLEMLERİMİZ ŞİDDETLENEREK SÜRECEK”

LATİFOĞLU: “ARTIK ÇALIŞANLARIN SABRI KALMADI... UYARI İÇİN GREV YAPTIK, BUNDAN SONRA VERİLEN SÖZLERE DEĞİL, YAPILAN İŞE BAKACAĞIZ”

 Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) ve bağlı bulunduğu HÜR-İŞ Federasyonu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) çalışanların toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük alacaklarının, bir kısmı dışında ödenmediği gerekçesiyle bu sabah 4 saatlik uyarı grevi yaptı.

BRTK çalışanları sabah 06.00’dan 10.00’a devam eden eylem sırasında ateş yakarak hem ısındı, hem hükümet ve BRTK yönetimine tepkisini gösterdi.

SAKALLI: “9 AYLIK ALACAĞIN SADECE 3 AYLIĞI ÖDENDİ”

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı 2013 sonunda sona eren toplu iş sözleşmesi yerine 5 Kasım 2014’te yeni bir toplu iş sözleşmesi imzalanmasından dolayı oluşan, çalışanların 9 aylık alacaklarının, sadece 3 aylığının ödendiğini belirtti.

Sendikanın, çalışanların alacaklarının sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 güne kadar ödenmesi için BRTK Müdürlüğü’ne süre tanındığını, ardından bu sürenin 5 Aralık’a kadar uzatıldığını, ancak kendilerine 6 aylık değil de ancak iki aylık daha ödemenin yapılabileceğinin iletildiğini anlatan Sakallı, hükümet ve BRTK yönetimine çağrıda bulundu ve sorunun çözülmesini istedi.

Sakallı, başta BAY-SEN’in fedakârlıklar yaparak toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını sağladığını kaydederek, şimdi kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesini beklediklerini, tüm çalışanların alacaklarını alması için grev yaptıklarını, bundan sonra bu eylemlerin şiddetlenerek süreceğini söyledi.

LATİFOĞLU: “SÖZLERİN GEREĞİ YERİNE GETİRİLMEDİ”

HÜR-İŞ Başkanı Yakup Latifoğlu da TAK Ajansı ve Genç TV’ye grevi yerinde izleyerek haber yaptığı için teşekkür ederek, toplu iş sözleşmesinde girilen çıkmazı aşmak adına menfaatlerden de geriye giderek üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.

Resmi makamların 3 defa anlaşılıp 3 kere bozulan sözleşmelerde kendilerine bir takım sözler verdiğini hatırlatan Latifoğlu, her konuda olduğu gibi BRT konusunda da atılan imzalar dışında; sözlerin bile gereğinin yerine getirilmediğini ifade etti.

Artık bu konuda çalışanların sabrının kalmadığını kaydeden Latifoğlu, uyarı için grev yapıldığını, bundan sonra verilen sözlere değil, yapılan işe bakacaklarını, aksi halde BRTK’nın susma noktasına geleceğini bildirdi.

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BRT Personelinden 4 Saatlik Uyarı Grevi
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