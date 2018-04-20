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“BRT ÇALIŞANLARININ HAKLARINI ALMAK İÇİN, GREV DÂHİL HER TÜRLÜ EYLEMİ YAPMA KONUSUNDA KARARLIYIZ”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Sendikası (Bay-Sen) Başkanı Salih Sakallı, kamu kurumlarının tamamında geciken ek mesai ödemelerinin tartışmasız bir grev gerekçesi olduğunu kaydetti.

“BRT ÇALIŞANLARININ HAKLARINI ALMAK İÇİN, GREV DÂHİL HER TÜRLÜ EYLEMİ YAPMA KONUSUNDA KARARLIYIZ”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Sendikası (Bay-Sen) Başkanı Salih Sakallı, kamu kurumlarının tamamında geciken ek mesai ödemelerinin tartışmasız bir grev gerekçesi olduğunu kaydetti.

20 Nisan 2018 Cuma 16:27
“BRT ÇALIŞANLARININ HAKLARINI ALMAK İÇİN, GREV DÂHİL HER TÜRLÜ EYLEMİ YAPMA KONUSUNDA KARARLIYIZ”


BRT ÇALIŞANLARININ HAKLARINI ALMAK İÇİN, GREV DÂHİL HER TÜRLÜ EYLEMİ YAPMA KONUSUNDA KARARLIYIZ”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Sendikası (Bay-Sen) Başkanı Salih Sakallı, kamu kurumlarının tamamında geciken ek mesai ödemelerinin tartışmasız bir grev gerekçesi olduğunu kaydetti.

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Sakallı yaptığı yazılı açıklamada, Bay Sen’in, BRT çalışanlarının haklarını almak için, grev dâhil her türlü eylemi yapma konusunda kararlı olduğunu belirtti.
BRT’de yalnız dini ve milli bayramlarda, elzem servislerde zorunlu olarak yaptırılan ek mesailerin 9 aydır ödenmediğini söyleyen Sakallı, yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi’nin 26. madde, 2. fıkrasının yaptırılan ek mesainin 1 ay içinde ödenmesini içerdiğini, BRT çalışanlarının ise 9 aydır ek mesai alamadığını kaydetti.
Bay Sen’in, çalışanların haklarını almak için, grev dâhil her türlü eylemi yapma konusunda kararlı olduğuna dikkat çeken Sakallı, “kurum yönetimini, ek mesailer konusunda son kez uyarır, önümüzdeki günlerde, ek mesai gerektiren resmi tatil ve anma günleri bulunduğunu hatırlatırız” dedi.
Sakallı, çalışanların yasal alacaklarının ödenmemesi nedeniyle yapılacak, hukuki girişim, eylem ve grevlerin sorumlusunun sendikaları değil, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi ve ilgili yasaları ihlal eden kurum yönetimi olacağını sözlerine ekledi.
 

Son Güncelleme: 20.04.2018 20:33
Anahtar Kelimeler:
BRTBay-senSalih SakallıEKZamAçıklama
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