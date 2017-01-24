Brexit sürecine yargı darbesi! Şimdi ne olacak?

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Brexit süreciyle ilgili flaş bir karara imza attı. Kararda, İngiliz Parlamentosu'nun Brexit kararını oylaması gerektiği belirtildi.

Bu karar İngiltere'nin AB'den ayrılmak için görüşmelere parlamento kararı olmadan başlayamayacağı anlamına geliyor. İngiliz hükümeti, daha önce AB'den ayrılmayı düzenleyen 50. maddeyi tek başına yürürlüğe sokup Brexit sürecini başlatmayı planlıyordu.

Ana muhalefette yer alan ve referandumda Brexit karşıtı kampanya yürüten İşçi Partisi'nin lideri, parlamento oylaması olursa referandum sonucuna saygı duyacaklarını açıklasa da İşçi Partisi'nde birçok milletvekilinin aksi yönde oy kullanabilecekleri belirtildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçtiğimiz günlerde 30 Mart'ta 50. maddenin yürürlüğe konularak Avrupa Birliği'nden ayrılık sürecinin başlatılacağını açıklamıştı.

Yüksek Mahkeme'de alınan kararın 8'e karşı 3 oyla alındığı bildirildi.

Hükümetin ilerleyen saatlerde konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.