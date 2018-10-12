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“bozkurt” Kenan Çoygun Ölümünün 13. Yılında Anıldı

Lefkoşa, 12 Ekim 18: Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 1962-1967 döneminde görev yapan bayraktarlarından, “Bozkurt” olarak da bilinen Kenan Çoygun, ölümünün 13’üncü yıl dönümünde anıldı.

“bozkurt” Kenan Çoygun Ölümünün 13. Yılında Anıldı

Lefkoşa, 12 Ekim 18: Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 1962-1967 döneminde görev yapan bayraktarlarından, “Bozkurt” olarak da bilinen Kenan Çoygun, ölümünün 13’üncü yıl dönümünde anıldı.

12 Ekim 2018 Cuma 11:13
“bozkurt” Kenan Çoygun Ölümünün 13. Yılında Anıldı

Lefkoşa, 12 Ekim 18: Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 1962-1967 döneminde görev yapan bayraktarlarından, “Bozkurt” olarak da bilinen Kenan Çoygun, ölümünün 13’üncü yıl dönümünde anıldı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği tarafından dernek lokalinde düzenlenen törene, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı temsilen komutanlar ve bazı milletvekilleri ile Çoygun’un ailesi katıldı.

Törende Çoygun’un eşi Behice Çoygun’a da madalya takdimi yapıldı.

Tören, TMT Mücahitler Derneği Genel Sekreteri Çetin Serez’in tören programını okumasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı.

TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar’ın, Tuğgeneral Kenan Çoygun’un biyografisini ve varoluş mücadelesindeki önemini anlattı. Ardından TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora konuşma yaptı. Çoygun’un kızı Lale Çoygun’un konuşmasının ardından madalya törenine geçildi.

BAYAR

Çoygun’u sevgi, saygı, minnet ve rahmetle andıklarını dile getiren Bayar, Kıbrıs Türk Mücadele tarihinden bahsetti.

Bayar, Kıbrıs Türkünün bugünkü seviyeye gelmesinde bağımsız bir ülke kurabilmesinde Kenan Çoygun’un katkısının inkâr edilemeyeceğini ifade ederek, bugünkü KKTC’nin temellerinin o günlerde atıldığını vurguladı.

BORA

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, bugün vesilesiyle Anavatan Türkiye’ye bağlılık ve inancı bir kez daha yinelediklerini kaydetti.

Rum tarafının 1955’te açıkça başlattığı silahlı saldırılar karşısında yılgınlığa ve karamsarlığa kapılmayarak mücadeleye devam eden Çoygun ve silah arkadaşlarının, bugün KKTC’nin bağımsız bir devlet haline gelmesindeki katkıların unutulamayacağını anlattı.

Son dönemde artış gösteren iki toplumlu etkinliklere de dikkati çeken Bora, bunların toplumu içten çökertme niyetinde olan ve kendilerine “çözümcü”, “barışçı” diyen kişilerin çabalarıyla gerçekleştirildiğini ve Ada’daki gerçeklerle ilgisinin olmadığını ifade etti.

ÇOYGUN

Bora’nın ardından kızı Lale Çoygun, Kenan Çoygun’un verdiği mücadeleleri ve topluma yaptığı katkıları anlattı.

Çoygun, Kenan Çoygun’un düşüncelerini kavramak ve sindirmek gerektiğini ifade ederek, halk arasında “Kemal Coşkun” takma adıyla dolaşan, Kıbrıs Türkü arasında birlik ve beraberliği gözeten, zengin-fakir arasındaki dengeyi koruyan, Kıbrıs Türkü’nü yeniden örgütleyen ve silah arkadaşları arasında “Büyük” olarak bilinen Çoygun’un “isminin dahi Rumları korkutmaya yettiğini” belirtti.

Konuşmaların ardından, Kıbrıs Türkü’nün direnişine katkıda bulunanlara madalya takdimi yapıldı.

(RU/HÖ)          FOTOĞRAFLI

 

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