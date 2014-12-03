Bozkır, Siber’i Ziyaret Etti...

GÖRÜŞMENİN ODAĞINDA HELLİMİN TESCİL KONUSU VARDI

Türkiye Cumhuriyeti AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber tarafından kabul edildi.

Meclis Şeref Salonunda saat 10.30’da gerçekleşen görüşmenin odağında “hellimin tescili” konusu vardı.

Bozkır, önümüzdeki Pazartesi günü AB yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirileceğine işaret ederek, hellimin tescili konusuyla ilgili olarak “sizin haklarınızı orada, sizmişçesine savunacağız” dedi.

Bozkır, Meclis ziyaretinde, parlamenter diplomasinin önemine işaret etti. KKTC’nin varlığı inkar edilse de, tüm demokratik kurumlarıyla ve seçimleriyle var olduğuna dikkat çeken Bozkır, “Bu gerçeği, inkarı yapanların akıllarına tekrar sokmak gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye’de önemli gelişmeler yaşandığını ve diplomatik hareketlilik olduğunu hatırlatan Bozkır, “Kıbrıs müzakere süreci ile AB’yle olan ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Atılacak adımları birlikte saptamaya çalışacağız. Parlamento üyeleriyle de biraraya geleceğiz. Buradan alacağımız rüzgâr ve feyzle, önümüzdeki dönemdeki görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber de, “Tanınmamış bir ülke olmamız, bizim demokratik kurumlarla var olmadığımız anlamı taşımaz” ifadelerini kullanarak, Meclisin halkın iradesi, toplumun sesi olduğunu vurguladı.

Mecliste AB uyum yasalarını geçirmeye çalıştıklarına da işaret eden Siber, uyum yasalarında, kamu reformunun en önemli öncelikleri olduğunu kaydetti ve AB uyum yasası konusunda, Türkiye’nin tecrübelerinden yararlandıklarını vurguladı.