Bozkır, KKTC’yi Yurt Dışında Temsil Eden Milletvekilleriyle Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Cumhuriyet Meclisi’ni Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) ve Avrupa Parlamentosu toplantılarında temsil eden bir grup milletvekiliyle bir araya geldi.



Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Mavi Salon’da yer alan toplantıya CTP Milletvekili Fikri Toros, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekilleri Hamza Ersan Saner ve Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.



Toplantıda, TBMM Dışilişkiler Komisyonu üyesi milletvekilleri Atilla Ödünç, Senanur Çelik, Ünal Çeviköz, Kamil Aydın ve Aydın Sezgin de yer aldı.