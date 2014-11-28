Bozkır: “Kıbrıs Sorunundaki Tıkanıklığın Giderilmesi İçin Kelebek Etkisine İhtiyaç Var"

Türkiye Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, "Hem fasılların açılması bakımından, hem Kıbrıs sorununun tıkanmış durumunun giderilmesi açısından bir kelebek etkisine ihtiyaç var. Kelebek etkisini Letonya da yapabilir, Lüksemburg da yapabilir, İsveç de yapabilir. Ancak Almanya sorunu direkt çözebilir isterse" dedi.

Bozkır, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirdiği temasların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni İsveç hükümetinin kurulmasının ardından yapılmış ilk bakan düzeyinde ziyaret olması açısından ziyaretin önem taşıdığını dile getiren Bozkır, görüşmelerin her iki taraf için de faydalı olduğunu söyledi.

AB ve Dışişleri Komisyonları'nın toplantısında kendisine Suriye ve Kıbrıs konularının sorulduğunu aktaran Bozkır, Türkiye'nin AB sürecini devam ettirme arzusu içinde olup olmadığının da sorulduğunu belirtti.

Dünyada hiç bir ülkenin üyelik sürecini bu kadar uzun süre devam ettiremeyeceğini ve bunun da Türkiye'nin AB üyeliğine olan isteğini gösterdiğini vurgulayan Bozkır, "Konuyu uzun uzun izah ettim ve Türkiye'nin 50 yıllık bir süreci devam ettirmekle aslında ne kadar üyeliği arzu ettiğini, ne kadar tolerans sahibi olduğunu, ne kadar kararlı olduğunu ve bunu 50 yılın en güzel ifade ettiğini söyledim" diye konuştu.

Görüşmelerde çözüm sürecinin de gündeme geldiğini ifade eden Bozkır, Türkiye'nin çözüm sürecindeki kararlığını aktardığını ve bu durumunda İsveçli muhataplarını memnun ettiğini dile getirdi.

AB üyelik sürecinde Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Bozkır, "Gerçekten Kıbrıs sorunun arkasına saklanan AB ülkelerinin de artık çalışması lazım. Bu Kıbrıs sorunun 50 yıldır devam etmesi, dünya barışı için, AB için, ABD için, NATO için bir utanç vesilesidir. Dünyada bütün duvarlar yıkılmışken ve Berlin duvarının 25'inci yılını kutlarken, hala bölünmüş bir adanın mevcudiyeti, duvarlarla ayrılmış bir Lefkoşa şehrinin mevcudiyeti, hakikaten hiç bir insafa sığmıyor" ifadelerini kullandı.

İsveç'in Kıbrıs konusunda çok bilgili ve ilgili olduğunun altını çizen Bozkır, "İsveç kelebek etkisi oluşturabilir. Burada sanıyorum hem fasılların açılması bakımından hem Kıbrıs sorunun tıkanmış durumunun giderilmesi açısından bir kelebek etkisine ihtiyacı var. Kelebek etkisini Letonya da yapabilir, Lüksemburg da yapabilir, İsveç de yapabilir ama Almanya kelebeğin ötesinde sorunu direkt çözebilir isterse" diye konuştu.