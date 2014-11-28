Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Bozkır: “Kıbrıs Sorunundaki Tıkanıklığın Giderilmesi İçin Kelebek Etkisine İhtiyaç Var"

TC Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır..

Bozkır: “Kıbrıs Sorunundaki Tıkanıklığın Giderilmesi İçin Kelebek Etkisine İhtiyaç Var"

TC Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır..

28 Kasım 2014 Cuma 12:13
Bozkır: “Kıbrıs Sorunundaki Tıkanıklığın Giderilmesi İçin Kelebek Etkisine İhtiyaç Var
banner238

Türkiye Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, "Hem fasılların açılması bakımından, hem Kıbrıs sorununun tıkanmış durumunun giderilmesi açısından bir kelebek etkisine ihtiyaç var. Kelebek etkisini Letonya da yapabilir, Lüksemburg da yapabilir, İsveç de yapabilir. Ancak Almanya sorunu direkt çözebilir isterse" dedi.

Bozkır, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirdiği temasların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni İsveç hükümetinin kurulmasının ardından yapılmış ilk bakan düzeyinde ziyaret olması açısından ziyaretin önem taşıdığını dile getiren Bozkır, görüşmelerin her iki taraf için de faydalı olduğunu söyledi.

AB ve Dışişleri Komisyonları'nın toplantısında kendisine Suriye ve Kıbrıs konularının sorulduğunu aktaran Bozkır, Türkiye'nin AB sürecini devam ettirme arzusu içinde olup olmadığının da sorulduğunu belirtti.

Dünyada hiç bir ülkenin üyelik sürecini bu kadar uzun süre devam ettiremeyeceğini ve bunun da Türkiye'nin AB üyeliğine olan isteğini gösterdiğini vurgulayan Bozkır, "Konuyu uzun uzun izah ettim ve Türkiye'nin 50 yıllık bir süreci devam ettirmekle aslında ne kadar üyeliği arzu ettiğini, ne kadar tolerans sahibi olduğunu, ne kadar kararlı olduğunu ve bunu 50 yılın en güzel ifade ettiğini söyledim" diye konuştu.

Görüşmelerde çözüm sürecinin de gündeme geldiğini ifade eden Bozkır, Türkiye'nin çözüm sürecindeki kararlığını aktardığını ve bu durumunda İsveçli muhataplarını memnun ettiğini dile getirdi.

AB üyelik sürecinde Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Bozkır, "Gerçekten Kıbrıs sorunun arkasına saklanan AB ülkelerinin de artık çalışması lazım. Bu Kıbrıs sorunun 50 yıldır devam etmesi, dünya barışı için, AB için, ABD için, NATO için bir utanç vesilesidir. Dünyada bütün duvarlar yıkılmışken ve Berlin duvarının 25'inci yılını kutlarken, hala bölünmüş bir adanın mevcudiyeti, duvarlarla ayrılmış bir Lefkoşa şehrinin mevcudiyeti, hakikaten hiç bir insafa sığmıyor" ifadelerini kullandı.

İsveç'in Kıbrıs konusunda çok bilgili ve ilgili olduğunun altını çizen Bozkır, "İsveç kelebek etkisi oluşturabilir. Burada sanıyorum hem fasılların açılması bakımından hem Kıbrıs sorunun tıkanmış durumunun giderilmesi açısından bir kelebek etkisine ihtiyacı var. Kelebek etkisini Letonya da yapabilir, Lüksemburg da yapabilir, İsveç de yapabilir ama Almanya kelebeğin ötesinde sorunu direkt çözebilir isterse" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Doğru Tarafsız HaberKıbrıs GazeteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKuzey Kıbrıs Haber SiteleriWww.kibrismanset.com/
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim