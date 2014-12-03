Bozkır, Dışişleri Bakanı Nami İle Görüştü

BOZKIR: “DOĞRUDAN TİCARET TÜZÜĞÜ’NÜ BUGÜNKÜ AŞAMADA TEKRARDAN DEVREYE SOKACAK MANTALİTEYİ AB’DA GÖREMİYORUM”

NAMİ: “RUMLAR, AB ÜYELİĞİNİ BİR KOZ OLARAK ALEYHİMİZDE KULLANMAYA DEVAM ETMEKTE”

Türkiye’nin Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Kuzey Kıbrıs’tan Avrupa Birliği ülkelerine doğrudan ihracatı mümkün kılacak Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün Avrupa Parlamentosu’nda tekrardan gündeme gelmesini bugünkü şartlarda mümkün görmediğini söyledi.

Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Özdil Nami ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı’nda yer alan görüşmede heyetler arası bir toplantı da yapıldı.

Dışişleri Bakanı Özdil Nami’nin daveti üzerine KKTC’ye gelen Volkan Bozkır, görüşme başında yaptığı konuşmada, istikbali olan siyasetçi olarak tanımladığı Özdil Nami ile uzun yıllar Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nde Kıbrıs Türkleri’nin hakları için birlikte mücadele verdiklerini anlattı.

Bozkır, heyetler arası toplantıda AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu veya Avrupa Konseyi'nde Türkiye’nin KKTC için kullanabileceği imkanların da ele alınacağını ifade etti.

“FASILLARI BLOKE EDİYORLAR”

Volkan Bozkır, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Avrupa Birliği üyeliğini kullanarak, Türkiye’nin üyelik sürecini, bazı fasılları bloke ederek engellediğine işaret etti.

Bozkır, “Buna karşılık Türkiye hiçbir taviz vermemiştir. Kıbrıs sorununun çözümü için gerekli olan unsurların müzakere sürecine aktarılmasını kabul etmeyecektir. Bu unsurlar Kıbrıs sorununun çözümü için kullanılmalıdır. Fasıl alınmak için kullanılmamalıdır” dedi.

ÜÇLÜ GÖRÜŞMEDE KONULAR

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri ile Mültecilerden Sorumlu Komiseri’nin gelecek hafta Türkiye’ye geleceğine işaret eden Bozkır, Avrupa Komisyonu yetkilileri ile görüşmelerde, bugünkü görüşmelerde ortaya çıkacak yeni durumlar, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin menşe adı için çalışma başlattığı hellim konusu, Kıbrıs Türklerinin AB ilişkileri, Türkiye’den gelecek içme suyunun Kıbrıs denkleminde stratejik unsur olarak kullanımı, doğal gazın en erken zamanda adanın tümü için kullanılır hale getirilmesinin yöntemlerinin ele alınacağı ifade edildi.

Bozkır, Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Yunanistan ziyareti, İngiltere ve İtalya Başbakanları ile Litvanya’nın Cumhurbaşkanının Türkiye’yi ziyaretinin gelecek bir iki haftayı çok önemli yaptığını ifade etti.

DOĞRUDAN TİCARET TÜZÜĞÜ

Bozkır, 2010’de Avrupa Parlamentosu Hukuki İlişkiler Komitesi’nde yasal mevzuat gerekçe gösterilerek reddedilen Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nin yeniden gündeme gelme olasılığına ilişkin soruyu yanıtında, Kıbrıslı Türklere uygulanan ticari engellerin kaldırılması için düşünülen Doğrudan Ticaret Tüzüğü hakkında Avrupa Birliği Konseyi kararı bulunduğunu vurguladı.

Volkan Bozkır, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün, Avrupa Parlamentosu’nun hukuki birimi tarafından, tüzüğün hayata geçmesi için nitelikli çoğunluk yerine oy birliği gerektiren bir mevzu olduğuna karar vermesi sonucu, hayata geçirilemediğini hatırlattı.

Bozkır, “Bugünkü aşamada, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü tekrardan devreye sokacak mantaliteyi AB’da göremiyorum. Bir taraftan konsey kararıyla Türkiye’nin 8 faslı askıya alınırken, Kıbrıs sorununun bazı elemanları uygulanmadığı için aynı türde bir konsey kararının var olduğunu inkar etmek de herhalde bir yerde tenakuz teşkil etmektedir. Konsey kararı ise, o konsey kararı da geçerli olmalıdır ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü uygulanmalıdır.. Siyasette bazen noktaların o günkü yarattığı ortam önemlidir. Bugün için maaalesef ortam Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün uygulanabileceği bir ortam değildir” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye aleyhinde kasım ayında aldığı karara da atıfta bulunan Bozkır, bu kararı tanımadıklarını belirtti ve “Türkiye bakımından hiçbir geçerliliği yoktur” dedi.

"BM AÇISINDAN KREDİBİLİTE MESELESİ"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, önce müzakerelerden kaçan tarafın Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu yönünde açıklama yapmasının ardından farklı yorum yapmasını da değerlendiren Bozkır, Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler açısından bir kredibilite meselesi olduğunu vurguladı.

BM’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası galip ülkeler tarafından kurulduğunu, kurumun bugünkü gerçeklerle uyuşmadığını ifade eden Bozkır, “Birleşmiş Milletler son dönemde görülebilir başarı elde edememiş bir kurum niteliğindedir. Sporda olsun, siyasette olsun, iş dünyasında olsun, uluslararası politikada olsun başarı esastır. Birleşmiş Milletler’in tekrardan başarılı olduğu bir görüntüyü verebilmesi için önemi bir imkan Kıbrıs sorununa getirebileceği bir çözümde yatmaktadır. Ancak burada eğer atması gereken adımlar atılmazsa, güçlü bir şekilde bu sorunun çözüme kavuşturulması için ortaya koymazsa, uzun süre devam eden başarısız uluslararası örgüt kimliğinden de kurtulamayacaktır. Müzakerelerden devamlı olarak kaçan tarafın müzakere masasına tekrardan çekilmesi için gücünü göstermelidir” dedi.

Bozkır, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu’nun müzakerelerin yeniden başlamasının Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyetini tanımasının ardından başlaması yöndeki açıklamasıyla ilgili olarak, dinlerin insanları barışa, huzura teşvik için kullanılması gerektiğini; din adamlarının din ile ilgili konularla ilgilenmesi ve siyasete karışmaması gerektiğini ifade etti.

NAMİ: “RUMLAR, AB ÜYELİĞİNİ KOZ OLARAK KULLANIYOR”

Dışişleri Bakanı Özdil Nami ise Bozkır’ın, Kıbrıslı Türklerin haklı davasına her tür desteği veren, her tür çalışmada Kıbrıslı Türklerin yanında gördüğü değerli bir siyasetçi olduğuna işaret ederek, ziyaretin, bu desteği gösterme açısından da önemli olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği’nin küresel bir barış projesi olduğunu, Türkiye’nin AB üyeliğinin bu projeye katkı koyacak önemli bir unusr olduğunu, dolayısıyla silah olarak kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Nami, “Maalesef Rum muhataplarımız, Avrupa Birliği üyeliğini Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme hizmet edecek şekilde değil de bir koz olarak, aleyhimizde kullanmaya çalışmaya devam etmekte” dedi.

AB’nin barışçıl bir proje olduğunu Kıbrıslı Rumlara hatırlatmalarının görevleri olduğunu, AB’nin de bu yönde çalışmalar yapması gerektiğini belirten Nami, bu yöndeki çalışmalarında, her zaman olduğu gibi en büyük destekçilerinin Türkiye olduğunu söyledi.

Ziyaret için Bozkır’a teşekkür eden Nami, toplantıda işbirliğinin geliştirilmesi, AB ile ilişkiler ve doğal gaz konusunun yanısıra müzakerelerin ele alınacağını belirtti.

Görüşmede taraflar ziyaretin anısında karşılıklı hediye sunumu da yapıldı. Nami ile Bozkır öğle yemeğini Lefkoşa Merit Otel’de birlikte yedi.