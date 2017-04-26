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26 Nisan 2017 Çarşamba 13:17

“bozan Oratoryosu” Müzik Cd’leri Çıktı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın ortak yapımı “Bozan Oratoryosu”nun CD’leri satışa çıktı.

'bozan Oratoryosu” Müzik Cd'leri Çıktı
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CD’LER KADIN SIĞINMA EVİ YARARINA SATIŞTA

Lefkoşa, 26 Nisan 17 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın ortak yapımı “Bozan Oratoryosu”nun CD’leri satışa çıktı.

Bozan Oratoryosu’nun müzik CD’lerinin tüm geliri Lefkoşa Türk Belediyesi “Kadın Sığınma Evi” yararına harcanacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, Bozan Oratoryosu’nu Yaşar Ersoy yönetti, Hüseyin Kırmızı ve Cahit Kutrafalı besteledi. Orkestra şefliğini Oskay Hoca ve koordinatörlüğünü Can Sözer yaptı. CD’lerin kaydı Opus Music Records, miks ve mastering Çağıl İşgüzar tarafından yapıldı. Ayrıca CD’nin kapak fotoğrafını Michal Macku ve grafik tasarımını Umut Ersoy yaptı.

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın 20 kişilik orkestrası tarafından icra edilen oratoryonun seslendirmesini ve yorumlamasını ise Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçıları gerçekleştiriyor.

CD’ler 15 TL olup, Lefkoşa Türk Belediyesi,  Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Lefkoşa Belediye Orkestrası, Işık Kitapevi, Khora Kitap Cafe, Galeri Kültür, Flash Kasetçilik ve Rüstem Kitapevi’nden satılıyor.

(RU/HA)

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