Boyu Boyuna Huyu Huyuna Eş Arıyor

İzmir'de yaşayan 90 santimetre boyundaki Mahmut Güneş, hem boyuna hem de huyuna göre eş arıyor



20 yaşından beri evleneceği bir kadınla tanışmak için gün sayan 90 santimetre boyunda 29 yaşındaki Mahmut Güneş, hem boyuna hem de huyuna göre eş arıyor. İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Güneş, farklı zamanlarda üç kadına evlenmek niyetiyle teklif götürdü ama boyunun kısa olması nedeniyle teklifi kabul olmadı. Yönetim kurulu üyesi olduğu Çağdaş Özürlüler Yaşam Derneği’nde (ÇÖYDER) elektronik ev eşyaları kursu gören, aynı zamanda muhasebe işini de öğrenen Güneş, “Evim var, işim var ama eşim yok” dedi.





“BOYUMU UFAK GÖRDÜĞÜ İÇİN KABUL ETMEDİ”

Ailesiyle yaşayan 90 santimetrelik Mahmut Güneş, eş arama girişimlerini şu sözlerle anlattı: “Bir arkadaşım evlenmem için birisini bulmuştu. Önce buluşma teklifini kabul etti. Sonra evlilik konusuna yanaşmadı. Onun 1.50 boyu vardı. Herhalde boyumu ufak gördüğü için kabul etmedi. Manisa’da iki kişi daha vardı. Onlara da ayrı ayrı zamanlarda teklif götürdük ama onlar da kabul etmedi. Dokuz yıldır eş arıyorum. Eş bulmak için daha çok engelli derneklerine soruyorum. Boydan önce huyu güzel, benimle anlaşabilecek biri olsa daha iyi olur ama o olmayacağı için aynı boyda birisini arıyorum. Evim var, işim var ama eşim yok.

” “TANIDIM TANIYALI EŞ ARIYOR”

Mahmut Güneş’in dernekten arkadaşları da ona uygun bir eş bulabilmek için destek olduklarını ancak henüz kimseyi bulamadıklarını söyledi.

Derneğin eğitim işlerinden sorumlu genel sekreteri Nezahat Yılmaz, “Mahmut’u tanıdım tanıyalı eş arıyor. Yıllardır evlenmek istiyor ama henüz bulamadık. Destek çıkıyoruz ama boyu boyuna, huyu huyuna uygun bir eş bulamadık” derken, derneğin yönetim kurulu üyesi Mustafa Meşe ise önemli olanın huy olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Derneğimizdeki Mahmut arkadaşımızın bir yuva kurmasını arzu ediyoruz. Candan, fedakar, sözünde duran bir arkadaşımız. Aile geçindireceğini düşünüyoruz. Boy fark etmiyor. Yeter ki birbirlerini anlayışla karşılayabilecek kişiler olsunlar. İnsanın boyları uzun olmuş küçük olmuş önemli değil. Kişilik önemli.”