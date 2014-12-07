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Böyle Şaka Olur Mu ?

Adıyaman’da bir çağrı merkezi çalışanının iş arkadaşına yaptığı şaka akıllara durgunluk verdi

Böyle Şaka Olur Mu ?

Adıyaman’da bir çağrı merkezi çalışanının iş arkadaşına yaptığı şaka akıllara durgunluk verdi

07 Aralık 2014 Pazar 16:53
Böyle Şaka Olur Mu ?
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Böyle Şaka Olur Mu ?
Adıyaman’da bir çağrı merkezi çalışanının iş arkadaşına yaptığı şaka akıllara durgunluk verdi


Adıyaman 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Çağrı Merkezi çalışanlarından Ali A., beraber çalıştığı iş arkadaşı Sevilay A.’ya şaka yapmak istedi. Ali A., daha önceden yaşanmış bir trafik kazasının fotoğraflarını internetten indirerek sosyal paylaşım sitesi Facebook’a yükledi. Kaza fotoğraflarını yükleyen Ali A., fotoğrafın altına da, “Sabahın erken saatlerinde dol alan Sevilay Akmeşe Türk Telekom yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. 4 takla attıktan sonra durabildi. Olay yerinde araç perte ayrılırken Akmeşe’nin durumunun ciddi olduğu bildirildi. Hastaneye götürülme sırasında yolda hayatını kaybetti. Ailesi sinir krizi geçirdi. Akmeşe’ye Allahtan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz” şeklinde yazı yazdı.





Sosyal paylaşım sitesinde yapılan paylaşımın ardından arkadaşları durumu gerçek sanarak genç kızın çalıştığı yere giderek durumun şaka olduğunu öğrenirken, bazı iş arkadaşları ise hastaneye koştu. 

Son Güncelleme: 07.12.2014 16:58
Anahtar Kelimeler:
Böyle Şaka Olur Mu ?
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