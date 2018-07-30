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BÖYLE REZİLLİK, BÖYLE PROVOKASYON, BÖYLE GAFLET, GÖRÜLMEDİ!!!!

4’LÜ KOALİSYON HÜKÜMETİNDEN HALKA VE BAĞRINDAN ÇIKAN MÜCAHİTLERE YÖNELİK BÜYÜK TAHRİK.

BÖYLE REZİLLİK, BÖYLE PROVOKASYON, BÖYLE GAFLET, GÖRÜLMEDİ!!!!

4’LÜ KOALİSYON HÜKÜMETİNDEN HALKA VE BAĞRINDAN ÇIKAN MÜCAHİTLERE YÖNELİK BÜYÜK TAHRİK.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:27
BÖYLE REZİLLİK, BÖYLE PROVOKASYON, BÖYLE GAFLET, GÖRÜLMEDİ!!!!

TMT, KKTC, Türkiye düşmanı bir CTP militanı olan ve Rum katilleri aklamak için tarihe “Kanlı Noel katliamı” olarak geçen banyo katliamını TMT’ci kahraman Alpay Mustafa’nın yaptığını, sonra da tanık kalmasın diye bizzat bayraktar tarafından öldürüldüğünü iddia eden, bu nedenle halkın büyük protestosu ile karşılaşan, kahraman TMT’ci Alpay Mustafa’nın ailesi tarafından dava edilen Rum muhibbi Aysu Basri Akter, TMT’nin kanı ve canı ile kurduğu mücahidin sesi BRTK’ye müdür olarak atandı

YA DERHAL İSTİFA ET, YA DA GÖREVDEN ALIN BU VAHİM HATADAN DÖNÜN,HEMEN GÖREVDEN ALIN...

Siyasi bir bağlantısı olmadığı için istifaya zorlanan eski BRTK müdürünün yerine atanan eski Yenidüzen ve SİM TV yazarı-yöneticisi Aysu Basri Akter, milli mücadele, KKTC ve Türkiye karşıtı ancak saldırgan Rum tarafını haklı gören yazı ve programları ile biliniyor. Kamu görevinde hiçbir deneyimi bulunmadığı halde 800 personelin çalıştığı BRTK’ye müdür olarak atanan Aysu Basri Akter’in CTP militanı olmaktan ve KKTC-milli mücadele karşıtı olmaktan başka bir özelliği bulunmuyor..

Aysu Basri Akter, 27 Şubat 2007 tarihinde Kıbrıs gazetesinde yayınlanan yazısında Kıbrıs tarihinde ve basın hayatında emsali görülmemiş bir yalana ve ihanete imza atarak, tarihe “Kanlı Noel Katliamı” olarak geçen banyo katliamını TMT’nin emri ile kahraman TMT mensubu Alpay Mustafa tarafından gerçekleştirildiğini, daha sonra ise hayatta hiçbir tanık kalmasın diye ALPAY Mustafa’nın TMT komutanı BAYRAKTAR tarafından vurularak öldürüldüğünü iddia etmişti.

Aysu Basri Akter’in bu yalanı halk, basın, mukavemetçiler ve kahraman Alpay Mustafa’nın ailesi tarafından büyük tepki ile karşılanmış ve özür dilemesi istenmişti. Ne ki Aysu Basri Akter özür dilemeyerek yalanında ısrar etmiş, şehit Alpay’ın ailesi tarafından dava edilmiş, ancak duruşma gününden birkaç gün önce yazıyı yayınlayan Gazetesi Kıbrıs iç sayfalarda küçük bir özür yazısı yayınlayarak davanın geri çekilmesini sağlamıştı.

Gazetemiz VOLKAN, o günlerde ardı ardına yaptığı yayınlarla Aysu Basri Akter’in yalanlarını çürütürken, TMT Mücahitler Derneği de çok sert protestolarda bulunmuştu. Bu tartışmalar sürerken korkunç katliamı gerçekleştiren Rum-Yunan teröristleri içinde yer alan bir EOKA militanı Rum basınında yaptığı ifşaatta barbar cinayeti kendilerinin işlediğini en ufak detayına kadar ifşa etmesi, Aysu Basri Akter’in yalan haberle yaptığı ihaneti gözler önüne sermişti.

Bütün bu gerçekler yaşanmamış gibi ve Aysu Basri Akter yalan yazdığını kabul edip halktan ve mücahitlerden özür dilemiş gibi TMT’nin ve kahraman TMT mensuplarının kanı ve canı pahasına kurduğu BRTK’nin başına müdür olarak atanması başta mücahitler olmak üzere tüm halkta şok yarattı.

Gazetemize tepkilerini aktaran vatandaşlar ve mücahitler bunun büyük bir tahrik, büyük bir provokasyon olduğunu, asla kabul edilemeyeceğini, bu yanlış atamanın geri alınması için hükümet ortaklarını göreve çağırdıklarını bunu sağlamak için gereken her şeyi yapacaklarını belirttiler

Kaynak: Volkan Gazetesi

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