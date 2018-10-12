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Boykot moykot yok!

14 Ekim Barış günü olsun

Boykot moykot yok!

14 Ekim Barış günü olsun

12 Ekim 2018 Cuma 10:00
Boykot moykot yok!

“SİYASET SİZİ KÖR ETMESİN, VİCDANLI OLUN” “BANA DEĞİL, EMEKÇİYE SAYGI GÖSTERİN”

Ahmet Sennaroğlu, “Boykot moykot yok! 14 Ekim Barış günü olsun.” Başkan Sennaroğlu, “Eko Gün’ün siyasetle bir ilgisi yoktur, emekçinin günüdür, şahsıma siyasi düşüncelerime yönelik saldırın fakat emekçi insanlara saldırmanın bir manası yoktur.

14 Ekim’in barış günü olsun diyorum. Çünkü toplumsal huzura ihtiyacımız vardır. Kıbrıs’ı seven, insana değer veren tüm vatandaşları siyaset uğruna değil, emekçinin yanında olmak için, Büyükkonuk meydanına davet ediyorum.” 14 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan Büyükkonuk Eko Gün Festivali için sosyal medya üzerinden toplumun bazı kesimlerinden gelen boykot çağrılarına, “Boykot Moykot yok!” Eko Gün Festivali’nin ne şahsına, ne belediyeye ait olduğunu belirterek, festival tüm halkın ve emekçilerin olduğunu vurguladı.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, son günlerde siyasi bazı kesimler tarafından, ekmeğini, böreğini, çöreğini, emek sarf ederek hazırlayıp sunan insanlara bazı kesimlerin sosyal medya üzerinden bazı davranışlar içerisinde girdiğini gördüklerini dile getirdi.

Başkan Ahmet Sennaroğlu, Büyükkonuk Eko Gün Festivali’nin ne Ahmet Sennaroğlu’nun, ne de Büyükkonuk Belediyesi’nin olduğunu açıkça ifade ederim dedi. Sennaroğlu, Eko gün Büyükkonuk Beldesi’nde emek veren, ekmeğini taştan çıkararak mücadele verip üreten köylü ablamın, teyzemin, köylülerin ve herkesin olduğunu vurguladı.

Siyasilerin bu görevlerde geçici olduğunu, bugün varız yarın yokuz diyen Sennaroğlu, burada devamlı hizmet verecek olan bu emeğin karşılığını alacak olan emekçi insanlar olduğunu vurguladı. “Büyükkonuk’da emekçilere ve Büyükkonuk Eko Gün’e başlatılan protestoyu şiddetle kınıyoruz.” Sennraoğlu sözlerine söyle devam etti:

“Bizler Büyükkonuk’da başlatılan Büyükkonuk Eko Gün’e protestoyu şiddetle kınıyoruz. Şahsım olarak açıkça ifade ederim ki ‘Ahmet Sennaroğlu’ olarak benimle uğraşabilirler, siyasi düşüncelerimi beğenmeyip saldırabilirler bunlardan kaçacak değilim.

Ama emekçi insanlara saldırmanın hiçbir manası ve anlamı yoktur.” Sennaroğlu, bu konu ile ilgili isimlerini burada belirtmek istemedikleri birçok siyasi parti kendilerine açıkça destek beyan ettiklerini.” aktardı.

Bu işin siyasete dönüştürülmesi hedefinde olmadıklarını aktaran Sennaroğlu, emeğini sergileyen, hangi renkten olursa olsun bu emeğe saygı duyan gencinden yaşlısına bütün insanları ve bütün kardeşlerimizi 14 Ekim’de Büyükkonuk meydanına çağırdıklarını duyurdu. “14 Ekim siyasetin değil, emekçinin günü, barış günü olsun.” Sennaroğlu, “Büyükkonuk Meydan’ı barış meydanıdır. Bu meydan tüm renklerin meydanıdır. Bu meydan sağcısından solcusuna emeğe saygı duyan herkesin meydanıdır.

Bu vesile ile ben belediyem ve şahsım adına bütün ülkeyi, Kıbrıs’ı seven herkesi siyaset uğruna değil, emekçinin yanında olmak uğruna, Büyükkonuk Meyda’nına davet ediyorum.

Hınca hınç bu meydanları dolduralım ve halka barış mesajı verelim. Tüm halkıma çağrımdır 14 Ekim Barış günü olsun. 14 Ekim siyasetin, değil emekçinin günü olsun.” Dedi.

Anahtar Kelimeler:
Eko GünBoykot Moykot Yok!Ahmet Sennaroğlu
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