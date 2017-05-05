Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Mayıs 2017 Cuma 14:52

“boşluk” Oyunu Lise Öğrencileri İle Buluşuyor

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Kıbrıs Yeşilay Derneği işbirliğinde, madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan&nbsp; “Boşluk” isimli tiyatro gösterimi düzenleniyor.

'boşluk” Oyunu Lise Öğrencileri İle Buluşuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 (.): Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Kıbrıs Yeşilay Derneği işbirliğinde, madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan  “Boşluk” isimli tiyatro gösterimi düzenleniyor.


Kıbrıs Yeşilay Başkanı Ayşe Gökyiğit  ve  Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü  Müdürü   Hüseyin Şahin tarafından yapılan ortak açıklamaya göre,  gençlerin bağımlılık yapan  maddelerin zararları konusunda farkındalıklarını artırmaya yönelik olarak hazırlanan  oyun; Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt Bölgesi’ndeki liseli öğrenciler için sahne alacak.

 
 “Boşluk” isimli oyun ,08 Mayıs Pazartesi günü Lefkoşa Açık Öğretim Fakültesi amfi salonunda, 09 Mayıs Salı günü Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde Küçük Salon’da ve  son olarak da, 10 Mayıs Çarşamba günü Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde oynanacak.

Tüm gösterimlerin saat 10.00 da başlayacağı 1.5 saatlik oyuna, belirtilen bölge okullarından  yüksek katılım beklentisi ifade edilen açıklamada, “Geleceğimiz olan gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve kaliteli zaman geçirmesine yönelik olarak Kıbrıs Yeşilay ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinin devam etmesi ve Milli Eğitim Bakanlığının desteği ile güzel başarılara imza atılması hedeflenmektedir” denildi.

Ekibi Türkiye’den gelen oyunun yönetmenliğini Mehmet Elmas yaparken, oyuncuların, “Hakan Yıldırım, Arsevi Özkurt, Batuhan Duha Turhan, Irmak Ecem Aydemir olduğu  belirtildi.

(ÖK)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Evren, Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Temsilcileri İle Bir Araya Geldi İçişleri Bakanı Evren, Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası...
Londra'da "kuzey Kıbrıs Festivali" Başladı Londra'da "kuzey Kıbrıs Festivali" Başladı
Ctp, Ubp-dp Hükümetini “adaletsizlik Ve Partizanlıkla” Suçladı Ctp, Ubp-dp Hükümetini “adaletsizlik Ve Partizanlıkla”...
“12. Kıbrıs İpek Kozası Festivali” Yarın Başlıyor “12. Kıbrıs İpek Kozası Festivali” Yarın...
Gaü Yüksek Lisans Programları, Edunıversal Sıralamasında İlk 20’ye Girdi Gaü Yüksek Lisans Programları, Edunıversal Sıralamasında...
Lefke Bölgesinde Pazartesi 8 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak Lefke Bölgesinde Pazartesi 8 Saatlik Elektrik Kesintisi...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

İçişleri Bakanı Evren, Esnaf Ve Zanaatkarlar...
İçişleri Bakanı Kutlu Evren,&nbsp; Kıbrıs Türk Esnaf&nbsp; Ve Zanaatkarlar Odası Başkanı&nbsp;...

Haberi Oku