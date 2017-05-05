“boşluk” Oyunu Lise Öğrencileri İle Buluşuyor

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 (.): Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Kıbrıs Yeşilay Derneği işbirliğinde, madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan “Boşluk” isimli tiyatro gösterimi düzenleniyor.



Kıbrıs Yeşilay Başkanı Ayşe Gökyiğit ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, gençlerin bağımlılık yapan maddelerin zararları konusunda farkındalıklarını artırmaya yönelik olarak hazırlanan oyun; Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt Bölgesi’ndeki liseli öğrenciler için sahne alacak.



“Boşluk” isimli oyun ,08 Mayıs Pazartesi günü Lefkoşa Açık Öğretim Fakültesi amfi salonunda, 09 Mayıs Salı günü Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde Küçük Salon’da ve son olarak da, 10 Mayıs Çarşamba günü Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde oynanacak.

Tüm gösterimlerin saat 10.00 da başlayacağı 1.5 saatlik oyuna, belirtilen bölge okullarından yüksek katılım beklentisi ifade edilen açıklamada, “Geleceğimiz olan gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve kaliteli zaman geçirmesine yönelik olarak Kıbrıs Yeşilay ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinin devam etmesi ve Milli Eğitim Bakanlığının desteği ile güzel başarılara imza atılması hedeflenmektedir” denildi.

Ekibi Türkiye’den gelen oyunun yönetmenliğini Mehmet Elmas yaparken, oyuncuların, “Hakan Yıldırım, Arsevi Özkurt, Batuhan Duha Turhan, Irmak Ecem Aydemir olduğu belirtildi.

(ÖK)