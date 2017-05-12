“boşluk” İsimli Tiyatro Oyunu, Lise Öğrencileriyle Buluştu

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): “Boşluk” isimli tiyatro oyunu, lise öğrencileriyle buluştu.

Kıbrıs Yeşilay ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde TC Lefkoşa Büyükelçiliği katkılarıyla organize edilen tiyatro gösterisi, üç bölgede sahne aldı.

Kıbrıs Yeşilay ve Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan ortak açıklamada, Türkiye’de yaşanan ve bir komiserin kaleme aldığı gerçek bir hayat hikayesini içeren oyunun, madde bağımlılığına iten nedenler ve bağımlılıkla mücadeleyi bir kez daha ibret verici bir anlatımla gözler önüne serdiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Dairesi izniyle, Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt Bölgesi’ndeki liseli öğrenciler için sahne alan oyunun yönetmenliğini, tiyatro sanatçısı Mehmet Elmas yaptı.

Gösteriler sonunda, öğrencilere Kıbrıs Yeşilay ve Yunus Emre Enstitüsü hakkında bilgi veren Yeşilay Başkanı Ayşe Gökyiğit ile Enstitü Müdürü Hüseyin Şahin, daha sonra öğrencilerin sorularını cevapladı.

Ayşe Gökyiğit, bağımlılıktan korunmanın en iyi yolunun maddeye hiç başlamamak olduğunu vurgulayarak, bu tarz sanatsal etkinliklerin de madde ile mücadelede önemli bir rol oynadığını, gençlerin boş zamanlarını yetenek ve ilgi alanlarına göre sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle değerlendirmelerinin, boşluğa, dolayısıyla de zararlı alışkanlıklara yönelmelerini engellediğini söyledi.

Kıbrıs Yeşilay ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinin devam etmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği ile özellikle madde bağımlılığı ile etkin bir mücadele başlatılması hedeflendiği de belirtildi.

(TUĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI