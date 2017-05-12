Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Mayıs 2017 Cuma 09:32

“boşluk” İsimli Tiyatro Oyunu, Lise Öğrencileriyle Buluştu

“Boşluk” isimli tiyatro oyunu, lise öğrencileriyle buluştu.

'boşluk” İsimli Tiyatro Oyunu, Lise Öğrencileriyle Buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): “Boşluk” isimli tiyatro oyunu, lise öğrencileriyle buluştu.

Kıbrıs Yeşilay ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde TC Lefkoşa Büyükelçiliği katkılarıyla organize edilen tiyatro gösterisi, üç bölgede sahne aldı.

Kıbrıs Yeşilay ve Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan ortak açıklamada, Türkiye’de yaşanan ve bir komiserin kaleme aldığı gerçek bir hayat hikayesini içeren oyunun, madde bağımlılığına iten nedenler ve bağımlılıkla mücadeleyi bir kez daha ibret verici bir anlatımla gözler önüne serdiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Dairesi izniyle, Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt Bölgesi’ndeki liseli öğrenciler için sahne alan oyunun yönetmenliğini, tiyatro sanatçısı Mehmet Elmas yaptı.

Gösteriler sonunda, öğrencilere Kıbrıs Yeşilay ve Yunus Emre Enstitüsü hakkında bilgi veren Yeşilay Başkanı Ayşe Gökyiğit ile Enstitü Müdürü Hüseyin Şahin, daha sonra öğrencilerin sorularını cevapladı.

Ayşe Gökyiğit,  bağımlılıktan korunmanın en iyi yolunun maddeye hiç başlamamak olduğunu vurgulayarak, bu tarz sanatsal etkinliklerin de madde ile mücadelede önemli bir rol oynadığını, gençlerin boş zamanlarını yetenek ve ilgi alanlarına göre sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle değerlendirmelerinin, boşluğa, dolayısıyla de zararlı alışkanlıklara yönelmelerini engellediğini söyledi.

Kıbrıs Yeşilay ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinin devam etmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği ile özellikle madde bağımlılığı ile etkin bir mücadele başlatılması hedeflendiği de belirtildi.

(TUĞ/ÖK)   FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"türkü Söylemeli" Konseri Salı Akşamı "türkü Söylemeli" Konseri Salı Akşamı
Cumhuriyet Gazetesi’nin İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Güven'e Gözaltı Cumhuriyet Gazetesi’nin İnternet Sitesi Genel Yayın...
Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı
Kapısız Hava Trafik Kontrolörlerinin Ocak Ayı Harcırahlarının Ödenmemesini Eleştirdi Kapısız Hava Trafik Kontrolörlerinin Ocak Ayı...
Göçtaş, Kültürel Çeşitlilik Günü Dolayısıyla Etkinlikler Düzenliyor Göçtaş, Kültürel Çeşitlilik Günü Dolayısıyla...
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Berova Ankara’daki Temaslarını Değerlendirdi Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Berova Ankara’daki...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

"türkü Söylemeli" Konseri Salı...
Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu, 16 Mayıs Salı akşamı &#34;Türkü Söylemeli&#34; adıyla konser...

Haberi Oku