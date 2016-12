Boşanmada Dünya Rekoru



Kuzey Kıbrıs; kalp ve kanser hastalıklarında, siyasi parti, sendika, birlik-dernek ve cemiyet sayılarında olduğu gibi ‘boşanmalarda’ da dünya rekoru kırdı.Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; geçtiğimiz yıl içinde 850 evlilik olmasına karşın 798 de boşanma gerçekleşti. Neredeyse evlilik sayısı kadar da boşanma yaşandı.Ülkemizin tanınmış hukukçularından Boysan Boyra; boşanma davalarının ağırlıklı olarak ‘Şiddetli geçimsizlik’ gerekçesiyle yürütüldüğünü; ancak gerçek nedenlerin farklı olduğunu söyledi. Boyra, bu nedenlerin ‘aldatma, cinsel ilişkiden kaçınma, dayak, ağır hakaret, eşini ailesi ile görüştürmeme,aşırı kıskançlık ve ekonomik sorunlar’ olduğuna dikkat çektiCevap: 2015 yılında yaklaşık 850 evlenme gerçekleşirken, 798 de boşanma gerçekleşti. Halbuki; 2009 yılında bin 261 evlenme gerçekleşirken, 669 da boşanma meydana geldi, 2010 yılında bin 354 evlenme, 706 da boşanma gerçekleşti, 2011 yılında bin 344 evlenme, 739 boşanma, 2012 yılında bin 238 evlenme, 803 boşanma gerçekleşirken, 2013 yılında bin 175 evlilik, 818 boşanma meydana geldi, 2014 yılında yaklaşık 800 evlilik gerçekleşti, 829 da boşanma meydana geldi.Cevap: Yaş ortalaması ile ilgili kesin rakam vermek çok doğru olmaz. Fakat şunu ifade edeyim çocuk sayısı arttıkça boşanmalar daha zor oluyor. Çocuksuzlar ve az çocuklular daha çok boşanıyor. Yıllara oranla şöyle bir bilgiyi paylaşayım: 2010 yılında 283 çocuksuz çift boşandı, 215 boşanan çiftin 1 çocuğu vardı, 2 çocuklu 164 kişi, 3 çocuklu 31 kişi, 4 çocuklu 7 ki ve 5 ile 6 çocuklu üçer kişi boşandı. Öte yandan 2011 yılında 263 kişi çocuksuz olarak boşandı, bir çocuk sahibi 260, 2 çocuk sahibi 167, 3 çocuk sahibi 37, 4 çocuk sahibi 10 ve 5 çocuk sahibi 2 çift boşandı. 2012 yılında 291 çift çocuksuz boşandı, bir çocuk sahibi 266, iki çocuk sahibi 181, üç çocuk sahibi 52, dört çocuk sahibi 12, beş çocuk sahibi 1 çift boşandı,2013 yılında 296 çocuksuz çift boşandı, bir çocuk sahibi 263, iki çocuk sahibi 263, üç çocuk sahibi 203, dört çocuk sahibi 17, beş çocuk sahibi 3, altı çocuk sahibi 1 çift boşandı. 2014 yılında 312 kişi çocuksuz çift boşandı, bir çocuk sahibi 238 çift, iki çocuklu 226 çift, üç çocuklu 45 çift, dört çocuklu 6 çift, 5 çocuklu 1 çift ve altı çocuklu 1 çift boşandı. 2015 yılında henüz bu kadar detaylı bilgimiz yok.Cevap: KKTC mahkemelerinde boşanma sebebi olarak genelde “şiddetli geçimsizlik” öne sürülerek yapılmaktadır. Bu durum, üst başlık olarak doğru bir sebep olabilir ancak, mahkemelerde esas sebeplerin, yani ailenin mahrumiyetinin ortaya dökülmemesi için davanın esası, şiddetli geçimsizlik olarak yürütülüyor. Olaya daha somut bakacak olursak, benim gözlemlerimde aldatma, cinsel ilişkiden kaçınma, dayak, ağır hakaret, eşini ailesi ile görüştürmemek, anne veya babanın ailedeki asli görevlerinin ihmali, aşırı kıskançlık ve ekonomik bazı nedenler boşanmaların esasını oluşturuyor. Kişilerin kendilerine veya çocuklarına daha fazla zarar vermemeleri esastır. Bana göre boşanmaların artmış olması üzülecek bir durum değildir. Bilakis kadınların kendilerine olan güveninin ortaya zaman içerisinde çıkmış olmasıdır. Yürümeyen bir ilişki asla sürdürülmemeli. Her bireyin kendi yaşam deneyimlerini istediği gibi yaşaması taraftarıyım. Belki sosyologlar kızacak ama boşanmaların artışı daha sağlıklı bir toplum yetiştirildiğini gösteriyor diye düşünüyorum. Hastalıklı birlikteliğin ne topluma ne de bireylere bir faydası yoktur. Benim kanaatimce, kadınlar günümüzde daha fazla boşanma davası açan taraf halini aldı. Artık kadınlar boşanma eyleminden depresyona girmiyor ve daha güçlü oluyorlar. Gerçek boşanma sebepleri davalara yansımıyor örneğin aldatıldığı ya da şiddet gördüğü için boşanmak isteyenler bu gerekçeleri saklıyor ve başka nedenler öne sürüyor. Toplumun ayıplayacağı şeyler boşanma davalarından uzak tutuluyor, aldatılan kişi bunu çevresinden saklıyor ve başka nedenler öne sürüyor.4-Boşanmaların artmasında meslektaşlarınızın (avukatların) da katkısı olduğu söyleniyor. Yani en ufak bir sorunda boşanmak için başvuranlara artık barışma öneren avukat kalmadı gibi. "Sizi hemen ayıralım" diyorlar. Çünkü boşanmalarda artık mal paylaşımı öne çıkmış durumda. Bu yöndeki iddialara ne dersiniz?Cevap: Ben kesinlikle boşanma davalarının avukatlarla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Eskiden barıştırır gönderirlerdi fakat bir ay iki ay sonra yeniden çiftler boşanma talebiyle başvuru yapıyorlar şimdi de aynıdır eğer bir çift kesin olarak boşanmaya karar vermişse avukatın barıştırma yönünde bir girişini olsa dahi bu sonuç alıcı bir durum değildir. Zorlama ile evlilikler yürümüyor. Mal paylaşımı konusu da zaten yasalarla düzenlenmiştir bir de çiftlerin kendi aralarında uzlaştığı şekliyle paylaşım yapılmaktadır.Öte yandan Çocuk ve Ergen Piskiyatristi Uzm. Dr. Erdem Beyoğlu da boşanmaların son dönemlerde artmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Boşanmaların sebeplerinin maddi ve diğer birçok sosyal etkenler olduğunu dile getiren Beyoğlu, sorulara şu şekilde yanıt verdi:Cevap: Son yıllarda ülkemizde boşanmaların giderek arttığı görülmektedir. Burada maddi ve sosyal birçok etkenin rol oynadığını düşünüyorum. Ancak geçimsizliklerin, eşler arasındaki anlaşmazlıkların, eşlerden birinin veya her ikisinin alkol - madde kullanımının, kumar alışkanlığının, şiddetin ve aldatmanın da önemli etkenler arasında olduğunu düşünüyorum.Cevap: Günümüzde artık birçok alanda insanların daha bireysel hareket ettiği görülmektedir. Aileler de bu durumdan etkilenmektedir. Bu da anlaşmazlıkları ve tartışmaları arttırmaktadır. Giderek ev ortamı çatışmalı ve stresli bir yer haline gelmektedir.Cevap: Çatışmalı ortamda büyüyen çocuklar ciddi bir risk altında bulunmaktadır. Depresyon, Kaygı bozuklukları sık bir şekilde görülmektedir. Bunların yanında ilerleyen dönemde ebeveynlik becerilerinin aksaması ile davranım sorunlarının gelişimi ile birlikte alkol ve madde kullanımında artışlar da gözlenmektedir. Tüm bunlar çocuk ve ergenlerin sağlıklı büyümesine engel olarak onların problemli bir kişilik geliştirmelerine neden olmaktadır.Cevap: Bu tarz ailelere bizim önerimiz çatışmadan uzak, uzlaşmacı bir yapıda buluşmalarıdır. Anne babalar böyle bir durumda tamam veya devam kararını verebilirler. Ancak bu karar onların kendi özgür iradeleri ile alınmalıdır. Her iki durumda da karşılaşılacak sorunlar vardır. Ancak bunları çözmek erişkinlere düşmektedir. Bu nedenle evlatlarına karşı tüm sorumluluklarını en iyi yerine getirecekleri yapıyı seçmelerini önermekteyiz.Diyalog