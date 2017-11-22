Boru çiçeğinden dolma yaptı zehirlendi!

Görüntü olarak kabak çiçeğine benzeyen boğu çiçeklerinden dolma yapıp yiyen kadın hastanelik oldu. Halisülasyon ve bilinç kaybı yaşadığı öğrenildi.

Boğu çiçeklerini kabak çiçeği sanarak toplayıp dolmaya yapan kadın pişen boru çiçeklerini yedikten kısa bir süre sonra hastanelik oldu. Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uzmanlar, Tatula, datura, eşek hıyarı, şeytan elması gibi adlarla da bilinen boru çiçeğinin uyuşturucu etkisi olduğu ve zehirli olduğu belirtildi.