Borçlara 15 Yıl Taksit

“YEREL YÖNETİMLERİN SORUNLARI” BAŞLIKLI SEMPOZYUM 2 GÜN SÜRECEK

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, yerel yönetimler reformuyla belediyelerin sorunlarının büyük bir bölümünü aşmış olacaklarını söyledi.

Belediyelerin sorunlarının büyük çoğunluğunun bütçe olanaklarının yetersizliğinden kaynaklandığını belirten Bakan Uluçay, hükümetin belediyelere mali imkanlar sağlayacak çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

“Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu”, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde Salamis Bay Conti Resort Hotel’de başladı.

2 gün sürecek sempozyum “Yerel Yönetimlerin Sorunları” başlığı altında yapılıyor.

ULUÇAY: “YEREL YÖNETİMLER İNSANA EN YAKIN HİZMET NOKTASI”

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay sempozyumun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin sorunlarının büyük çoğunluğunun bütçe imkanlarından kaynaklandığını belirterek merkezi hükümetin bu sorunları aşma yönündeki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İnsana en yakın hizmet noktasında bulunan yerel yönetimleri çok önemsediklerini vurgulayan Uluçay, yerel yönetimlerin iyileştirilmesi yönünde yasal değişiklikler üzerinde çalıştıklarını anlattı.

“DAHA HESAP VEREBİLİR, DEMOKRATİK, ŞEFFAF YÖNETİMLER”

Bakan Uluçay, daha hesap verebilir, demokratik ve şeffaf yerel yönetimler oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

BORÇLARA 15 YIL TAKSİT

Uluçay, belediyelerin mali yapılarını iyileştirme kapsamında 25 yıldır biriken borçlarının yapılandırılarak 15 yıl süreyle taksitlendirildiği ifade etti.

Bakan Uluçay, yerel yönetimler reformu çerçevesinde yerel yönetimlerin hizmetleri paylaşmasına dayalı bir model üzerinde çalıştıklarını, olanakları kıt olan kırsal belediyelerin hizmet kalitesini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

“3-4 BELEDİYE BİR ÇATI ALTINDA...”

Diğer bir çalışma olan rasyonel coğrafi konumlandırma projesine değinen Bakan Uluçay, bu projeyle 3-4 belediyenin yönetiminin bir çatı altında toplanmasının öngörüldüğünü anlattı.

TÜRKİYE’DEN GELECEK SUYUN DAĞITIMI

Uluçay, Türkiye’den gelecek suyun dağıtımında belediyelerin de rol alarak gelir elde etmesinin düşünüldüğünü belirtti.

Uluçay, daha hesap verebilir, şeffaf, demokratik yerel yönetimler, hizmet ağının genişletilmesi ve gelirlerinin artırılmasını öngören reformların hayata geçirilmesi halinde yerel yönetimlerin sorunlarının önemli kısmının aşılmış olacağını ifade etti.

ÇOLAKOĞLU: “28 BELEDİYENİN 10’U GAZİMAĞUSA İLÇESİNDE”

Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu, 28 belediyenin 10’unun Gazimağusa ilçesinde yer aldığını belirterek, belediyelerin sorunlarının bulunduğunu, kırsal kesim belediyelerinde daha çok sorun yaşandığını söyledi.

Çolakoğlu, merkezi yönetimin yerel yönetimlerin daha iyi noktalara gelmesi için çalışmalar yaptığını kaydetti.

Çolakoğlu, KKTC’deki belediyelerin dünyaya açılarak ülkenin temsiliyetine de önemli katkı sağladıklarının altını çizdi.

BENLİ: “YÜZDE 8,5 KATKI PAYI YETERSİZ”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, belediyelerin sorunlarına dikkat çekti.

Benli, KKTC’de toplumsal hizmetlerin daha ileri noktada olması gerektiğini, bunun için de etkin teşkilat yapısı, yatırım yapabilecek bütçe ile ülkesel fiziki planlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

28 belediyenin yerel yönetimlerin kurumsallaşmasının önündeki en büyük engel olduğunu, yapılarının ve sayılarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Benli, belediyelere ayrılan yüzde 8,5 katkı payının yetersiz olduğunu ifade etti.

ARTER: “İHTİYAÇLAR VE YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET ALANLARI ARTIYOR”

Gazimağusa Belediye Başkanı ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı İsmail Arter, ülkelerin yönetiminde yerel yönetimlerin önemine işaret ederek, ihtiyaçların arttığı oranda yerel yönetimlerin hizmet alanlarının da arttığını kaydetti.

KKTC’deki yerel yönetimlerin en büyük sorununun mali sıkıntılar olduğunu kaydeden Arter, belediye yönetimlerinin 4 yıllığına hizmet için göreve gelmesine karşın bütçelerin bir yıllık yapılmasının da sıkıntı oluşturduğunu belirtti.

Yerel yönetimlerin özerk yapısı olması gerektiğini kaydeden Arter, bununla birlikte merkezi yönetimle ortak çalışma yapılarak, görev ve yetki alanlarının net şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

SÖZEN: “YEREL YÖNETİMLER DAHA FONKSİYONEL OLMAK İÇİN YENİLENMELİ”

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sözen, KKTC’nin tanınmamış bir ülke olmasına karşın yerel yönetimlerinin yabancı belediyeler ve AB kurumlarıyla işbirliğine gidebildiğine dikkat çekti.

Sözen, yerel yönetimlerin daha fonksiyonel olması için yenilenmek ve reform gerçekleştirmek durumunda olduğunu söyledi.

TÜMER DAÜ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

DAÜ hakkında bilgi veren İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tümer de, DAÜ’de 98 ülkeden 19 bin öğrenciye ulaşıldığını, birçok programının uluslararası akreditasyon aldığını ifade etti.

İŞÇİOĞLU: “SEMPOZYUM TÜRKİYE’DE 5 KEZ YAPILDI”

Sempozyum Düzenleme Komitesi adına konuşan İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ise, yerel yönetimlerin sorunlarının ele alındığı sempozyumun Türkiye’de 5 kez gerçekleştirildiğini ve en son 2011 yılında yapıldığını belirtti.

İşçioğlu, sempozyumda yerel yönetimlerin birçok sorununun ele alınacağını kaydetti.