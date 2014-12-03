Borç Ödemelerinde Faiz İndirimi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), dün yürürlüğe giren “Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsiline İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası” uyarınca 2013 ve öncesine ait borcu olup, indirimden yararlanmak isteyenlerin 10 Aralık’a kadar başvuruda bulunabileceği açıkladı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, peşin ödemede yüzde 100, 6 taksitte yüzde 90, 12 taksitte yüzde 75 gecikme zammı indirimi uygulayacak.

Faiz affından yararlanmak isteyenlerin LTB Maliye Şubesi’nden temin edecekleri başvuru formlarını doldurarak, en geç 10 Aralık Çarşamba günü mesai bitimine kadar LTB’ye müracaat etmesi gerekiyor.

Ödemelerde çek de kabul edileceği bildirildi.