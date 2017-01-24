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24 Ocak 2017 Salı 08:08

Borç Ödemek İçin Rakı Çaldı

Borç Ödemek İçin Rakı Çaldı

Borç Ödemek İçin Rakı Çaldı
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Bir markete olan borcunu ödemek için başka bir marketten 56 TL değerinde rakı çaldığı tespit edilerek tutuklanan 47 yaşındaki Ertan Acumsal mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketten çaldığı 56 TL değerindeki içkiyi ceketine saklayarak ödeme yapmadan marketten ayrılan 47 yaşındaki Ertan Acumsal, yapılan şikâyet üzerine aynı gün tespit edilerek tutuklandı.

Acumsal’ın marketten çaldığı içki ise kullanımındaki HE 974 plakalı araçta bulundu.

Yapılan sorgulamada ise, zanlının 2 ayrı günde benzer şekilde içki çalıp başka bir markete olan 40 TL değerindeki borcunu ödediği itiraf etti.

Zanlı Ertan Acumsal aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 10 Bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Pişman oldu özür diledi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Açıkada, Ertan Acumsal’ın “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Süleyman Açıkada, zanlının önceki gün saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete girerek burada 56 TL değerindeki içkiyi kasaya ödemeden kaçtığını söyledi.

Açıkada, yapılan şikâyetin ardından zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve polise verdiği gönüllü ifadesinde benzer yöntemle iki gün arayla aynı suçu işlediğini ve başka bir markete olan 40 TL borcunu ödediği yönünde itirafta bulunduğunu kaydetti.

Zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Mahkemede söz hakkı alan Acumsal ise, işlediği suçtan ötürü pişman olduğunu dile getirip özür diledi.

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