BORÇ BİTTİ, ARTIYA GEÇTİK

“Sosyal Sigortalar’ın göreve geldiğimiz günlerde 80 milyon dolar borcu olduğu ve batmanın eşiğinde olduğu söyleniyordu. Ben de şunu söylüyordum, sigortaların borcu 80 değil 140 milyon dolardı. “Göreve geldiğimizde sigortalar çok ciddi bir sıkıntı içerisindeydi. İhtiyat Sandığı’nın borcu da 110 milyon dolardı” diye konuşan Saner “Göreve gelir gelmez yabancıların çalışma izinleri yasasını ele aldık. Kayıt dışında olan bir çok kardeşimizi kayıt altına almış olduk bu bize çok ciddi bir artış getirdi. Bu çerçevede baktığımızda yapılan paralı aflarda bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin 122 kişi faydalanırken bizim yaptığımız paralı aflarda 6 bin 382 kişi kayıt altına alındı. Bu da diğer aflarda ulaşılan maksimum sayının 3 katı demektir” diye konuşan Saner, bu gelirlerin direk olarak sigortalara yansıdığını, 8 bin kişinin kayıt altına alındığını anlattı.Son 4 aydır hiç borçlanmadan tüm emekli maaşlarını ödeyebildiklerini vurgulayan Saner “Bir de Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik Yasaları arasında birbiriyle ciddi çelişkileri vardı. Mevcut yasada halkın hayatını kolaylaştırmak içinde değişiklikler yaptık, Muhacaret Yasası’yla yabancıların çalışma izinlerini, daha sonra 17 maddelik bir değişiklik yaptık, Sosyal Sigortalar Yasası’nı düzenledik. Bu değişiklik af çıkarılıyor diye algılandı. Bu da bizi biraz üzdü çünkü 1 yıllık emeğin karşılığı sadece gecikme zammlarının maaşlanması olayı değil. Yapmış olduğumuz değişiklikler daha çok bu ülkeye gelip yatırım yapıp daha sonra bu yatırımları yapamayan kişilerin önünü açacaktı. Daha bir çok önemli değişikliğe imza atıldı bu yasa çalışmasında. Şu anda da İhtiyat Sandığı’nda da bir takım değişiklikler gelecek. Herşeyi çok uygun şekillerde tekrar düzenliyoruz.Yani ne kadar tüzük varsa hepsine dokunuyoruz” dedi.Bu çalışmalar sırasında KKTC’de yaşayıp çalışmış 65 yaşını doldurmamış yaklaşık 10 yıl hizmet vermiş 15 yılını tamamlayamamış insanlar olduğunu gördüklerini anlatan Ersan Saner, “Bunların önünü açmak gerekiyordu ve 65 yaş üstü yatırım yapabilmek için bunun imkanını yarattık. Şu anda 65 yaşın üzerinde olan ve toplam yatırımı 12, 13, yıl olan peşin ödemeksuretiyle değil de gereken süreye yatırım yaparak, son 5 yılda toplam 600 gün yatırım yapma koşuluyla herkes bu birikimlerini emekliliğine dönüştürebilecek” diyerek şunları söyledi:“Bizim yaş grubumuzda İngiltere’ye giden burada 2-3 yıl yatırımı olan ve 50’li yaşlarda ve şu an geriye dönen, emekli olamayacak vatandaşlarımızın da önünü açtık. Bu da beni ayrıca mutlu etti çünkü bizim yaş grubumuz bu ülkeye geldiklerinde kesin dönüş yaparlarsa kendilerine başka bir seçenek sunmuş olduk bu da insanların yaşamını kolaylaştırmak açısından ciddi bir adım diye düşünüyorum. Başka yaptığımız değişikliklerden bir tanesi sigortalı olan KKTC vatandaşlarımız çalışırken eşimiz ve çocuklarımız bizim kulandığımız bütün sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Yalnız emekli olduklarında ne eşleri ne de bakmakla yükümlü oldukları çocukları bu imkanlardan faydalanamıyor. Yaptığımız yasal değişiklikle bunu da düzelttik. Bu yurt dışındaki tedaviler için de uygulanmaktadır. Acil kurul kararıyla olmak şartıyla yurt dışınada gerekli tedaviyi almak için gönderilebilecekler. Zaten bununla ilgili bir başka anlaşmayı da Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzaladık. O da farklı boyut getirdi. Memur kardeşlerimize de bu hakkı şu anda anavatanda sağlamış olduk. Onlar da bu hafta meclisten geçer diye tahmin ediyorum”Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, emeklilik, yaşlılık ve yetimlik maaşı alacak olanların müracaat ettikleri ay değil bir sonraki ay ödendiklerini belirterek “artık ayın 3’ ü ise biz bu ay itibariyle 27 gün olmak koşuluyla ödüyoruz maaşını. Vatandaş böylece 1 ay kazanmış oluyor. Eğer 28’inde süresi dolmuşsa 2 günlük de ödüyoruz, bu değişiklikle de esas tarihin dolum tarihi olduğunu gündeme getirdik. Bu da adaletin yerini bulması konusunda çok önemli değişiklikti” diyerek “Bir başka değişiklik de örneğin bizler askerlik görevimizi yaptık. Eğer bu vatani görev memur olsaydık emeklilik süremize yansıyacaktı ve bunun tüm karşılığını devlet karşılamak kaydıyla olacaktı. Peki o zaman dışarıda sosyal sigortalı çalışanların ne suçu var. Eğer bir ülkede adaletse ve herkes aynı şartlarda hak almak zorundaysa demekki sosyal sigortalarında böyle bir hakkı olması gerekiyor. Ne yapıyoruz böylece sizin 25 yıl dan emekli olmak şansınız var. O 25 yıllı tamamlamak kaydıyla askerlik süresi ödemek koşuluyla emekli olurken o sürenin emeklilik sürenize yansımasına imkan yarattık” dedi.Sosyal güvenlik anlamında bir çok sıkıntı yaşayan çiftçilerle ilgili sağlanan hakları da anlatan Saner, “Yasal düzenlemeyle bakanlığa bu konuda tüzük yapma yetkisi verildi. Çiftçilerimizin sıkıntısı şu ürünü ekiyorlar ama pazarlanması için süre istiyor. Biz de bu konuda özel bir tüzük yapalım. Devletin kendilerine ödeme yaptıkları süre içerisinde geçen aylık sürede herhangi bir sigorta yapımı yapamadıkları için gecikme zammı işlemeden yaşamlarını kolaylaştıralım, mesela kuraklık parası ödenecek Temmuzda. Biz bir tüzük yapacağız, çiftçi kardeşlerimiz kuraklık parası alırken devletin kendilerine ödemesi gereken sosyal güvenlikprimlerini oradan düştükten sonra ödeyeceğiz. Hem sosyal güvenceleri için adım atacağız hem de gecikme zammı ödemesinin önüne geçeceğiz” diyerek şunları vurguladı:“İşverenler ev hanımları ve özel sigorta yapan kişilerde 3 ayda bir yapıyorduk. Bunu da değiştik, diyoruzki artık herkes aylık yapsın. Bunu dememizin sebebi de madem gelirimiz giderimizi karşılamaya başladı neden o 2 aylık süredede borçlanalım? Artık her ay daha fazla artış verebileceğiz bu sayede. Elektronik ortama geçilmesi için de yasa koyduk. Temmuz’dan itibaren herkes her türlü yatırımını yapabilecek. Burda e-bakanlığı ele alıyoruz. Dolayısıyla bordroların da elektronik ortamda hazırlanması çok büyük bir kolaylık sağlayacak herkese”Arıklı’nın “İşveren 4 bin TL’ye çalışan elemanının 1.500 TLsini ay başında veriyor geri kalanını da ay ortasında veriyor ki böylece sigortasını ödediği 1500 TL üzerinden gösteriyor. Bunun önüne geçilecek mi?” sorusunu yanıtlayan Saner, Sosyal Güvenlik Yasası girdiğinden itibaren herkesin yıllar sonra asgari ücret üzerinden yatırım yapan kişilerin maaşının 1.500 TL’yi geçemeyeceğine işaret ederek “Yani eski Sosyal Sigortalar Yasası yok. Dolayısıyla çalışanlarımız da işverenler de bu konuda hassas olsunlar, siz 40 yıllık yatırım yapsanız bile asgari ücret artmazsa alıcağınız maaş 1500 TL. Bu parayla kimse geçinemez. Fazla yatıran fazla, az yatıran da az alacak, o yüzden bu konuda vatandaşlarımızın daha hassas olmaları gerekiyor” diye konuştu.Sendikaların şu anki yapısıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Saner “Kazan kazan mantığıyla olduğu sürece hiç kimsenin bu konudan cayacağını tahmin etmiyorum, sendikacalık salt hak arama yarışı olmamalıdır, üretime de katkıda bulunmaları gerekir. Genel prensibin bu olması gerektiğini savunuyorum. Ben Çalışma Bakanı olarak vatandaşa dört dörtlük hizmet veriyorum, herkes müthiş memnun dersem insanların bana inanmadığını duyarım. Memurun asıl görevinin insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu bilerek hizmet vermesi gerekir” ifadesini kullandı.