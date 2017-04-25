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25 Nisan 2017 Salı 06:35

Borç Batağı

Borç Batağı
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Ödenmeyen borçlar mahkemeye taşındı. KKTC’de 2010-2016 yılları arasında borcunu ödeyemediği gerekçesi ile binlerce vatandaş hakkında mazbata çıktı

6 YILDA 80 BİN 258 MAZBATA: Mahkemelerin 2010-2015 faaliyet raporuna göre, ceza davalarında verilen hükümler sonucu 69 bin 442 mazbata çıkarılırken sadece 2016 yılında 10 bin 816 mazbata çıkarıldı. 2010-2016 tarihleri arasında icra edilen toplam 80 bin 258 mazbatadan 22 milyon 829 bin 234 TL tahsil edildi

11 BİN 592 DAVA ASKIDA: 2017 itibarıyla askıda olan 11 bin 592 mazbata davası var. Yıllar itibarıyla dosyalanan mazbata dava sayıları şöyle: 2010: 8 bin 134, 2011: 8 bin 226, 2012: 9 bin 778, 2013: 14 bin 49, 2014: 14 bin 996, 2015: 14 bin 239, 2016: 11 bin 416

LEFKOŞA ÖNDE: Mahkemelerin 2010-2016 verilerine göre, 29 bin 7 dava Lefkoşa Mahkemesi’nde, 22 bin 514 dava Gazimağusa Mahkemesi’nde, 17 bin 87 dava Girne Mahkemesi’nde, 7 bin 901 dava Güzelyurt Mahkemesi’nde, bin 960 dava Lefke Mahkemesi’nde, 2 bin 456’sı İskele Mahkemesi’nde dosyalandı 
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