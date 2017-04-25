Borç Batağı

Mahkemelerin 2010-2015 faaliyet raporuna göre, ceza davalarında verilen hükümler sonucu 69 bin 442 mazbata çıkarılırken sadece 2016 yılında 10 bin 816 mazbata çıkarıldı. 2010-2016 tarihleri arasında icra edilen toplam 80 bin 258 mazbatadan 22 milyon 829 bin 234 TL tahsil edildi2017 itibarıyla askıda olan 11 bin 592 mazbata davası var. Yıllar itibarıyla dosyalanan mazbata dava sayıları şöyle: 2010: 8 bin 134, 2011: 8 bin 226, 2012: 9 bin 778, 2013: 14 bin 49, 2014: 14 bin 996, 2015: 14 bin 239, 2016: 11 bin 416Mahkemelerin 2010-2016 verilerine göre, 29 bin 7 dava Lefkoşa Mahkemesi’nde, 22 bin 514 dava Gazimağusa Mahkemesi’nde, 17 bin 87 dava Girne Mahkemesi’nde, 7 bin 901 dava Güzelyurt Mahkemesi’nde, bin 960 dava Lefke Mahkemesi’nde, 2 bin 456’sı İskele Mahkemesi’nde dosyalandı