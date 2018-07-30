Boran Kültür Merkezi: “Asgari ücret, azami kölelik ücreti rakamlarında belirlenmesin”

Boran Kültür Merkezi, yarın üçüncü kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çağrıda bulunarak, asgari ücret artışının “azami kölelik ücreti rakamlarında belirlenmemesi” umudunu dile getirdi.

Boran Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, her alanda yaşam pahalı olmuşken, ev kiraları, gıda, eğitim, sağlık artmışken buna bir yenisi daha eklenerek akaryakıta da zam yapıldığı belritilerek, “Bu ülke emekçilerine reva görülmesi düşünülen asgari ücret rakamları ile bu ülkenin emekçileri nasıl yaşamını idame ettirebilir?” sorusu yöneltildi.

