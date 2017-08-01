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01 Ağustos 2017 Salı 10:53

Boran Kültür Merkezi AÖA Öğrencileri Ve KTÖS’e Destek Belirtti

Boran Kültür Merkezi, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile Lefke Avrupa Üniversitesi&nbsp; (LAÜ) arasında imzalanan protokolün iptalini isteyen AÖA öğrencileri ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) destek belirtti.

Boran Kültür Merkezi AÖA Öğrencileri Ve KTÖS'e Destek Belirtti
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 Boran Kültür Merkezi, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile Lefke Avrupa Üniversitesi  (LAÜ) arasında imzalanan protokolün iptalini isteyen AÖA öğrencileri ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) destek belirtti.

Konuyla ilgili Boran Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Biz AÖA’nin LAÜ’ye veya bir başka özel eğitim kuruluşuna devredilmesine tamamen karşıyız” ifadelerine yer verildi.

“Bu anlamda tüm emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve duyarlı bireyler, kesinlikle konu ile ilgili ortak tavır alarak beraberce en güçlü adımları atmalıdırlar” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu ortak direniş gösterilmediği takdirde AÖA’yı kaybedeceğiz. Bunun da bedeli, gelecek nesillerimiz için ve toplumsal varoluşumuz açısından çok ağır olarak. Bunun bilincinde olmamız gerekmektedir.”

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