Boran Kültür Merkezi: “Ada’nın Bölünmüşlüğüne Sebep Olan Tüm Devletlerin Yetkililerinin Gelmesine Karşıyız”

Boran Kültür Merkezi, “sadece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değil, Ada’nın bölünmüşlüğüne sebep olan tüm devletlerin üst düzey yetkilisinin Ada’ya gelmesine karşı olduğunu belirtti.

Boran Kültür Merkezi’nden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretiyle ilgili yapılan açıklamada, “Sadece Erdoğan’ın gelişine değil; TC Devleti’nin ve tüm dış güçlerin her türlü müdahalesine karşı çıkalım” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, herhangi bir “emperyalist” ülke yetkilisinin Ada’ya gelmesine ve ülkenin kardeş ve eşit emekçileri ve halkları üzerinde baskı uygulamasına kesinlikle karşı olunduğu görüşü belirtildi.