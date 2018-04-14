BORAN KÜLTÜR MERKEZİ ABD’YI KINADI

Boran Kültür Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) Suriye’ye düzenlenen saldırıdan dolayı kınadı.



Boran Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “ABD Suriye’yi kimyasal silah bulundurma gibi altı boş bir bahane uydurarak vurdu ve Ortadoğu’da yeni bir savaşın daha fitilini ateşleme girişiminde bulundu” ifadeleri kullanıldı.



ABD’ye sömürgeci ve işgalci nitelemesi yapılan açıklamada, “NATO, Avrupa Birliği gibi büyük emperyalist birlikler ise ABD’nin çıkarları doğrultusunda dünya halklarına silah çekmiş ateş eden devletler ve birliklerdirler” denildi.



Açıklamada, Kıbrıs’taki üslerin de kullanıldığına işaret edilerek “adamız emperyalizmin bir aleti halinde kullanılmakta” ifadeleri kullanıldı