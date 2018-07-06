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Bora: “Ezici çoğunluk ile ilan edilen KKTC ve yegane koruyucusu Türkiye’den vazgeçilemez”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, “Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğu ile ilan edilen haklı ve meşru Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve  O’nun yegane koruyucusu Anavatan Türkiye’den vazgeçilemeyeceğini”  vurguladı. 

Bora: “Ezici çoğunluk ile ilan edilen KKTC ve yegane koruyucusu Türkiye’den vazgeçilemez”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, “Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğu ile ilan edilen haklı ve meşru Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve  O’nun yegane koruyucusu Anavatan Türkiye’den vazgeçilemeyeceğini”  vurguladı. 

06 Temmuz 2018 Cuma 11:04
Bora: “Ezici çoğunluk ile ilan edilen KKTC ve yegane koruyucusu Türkiye’den vazgeçilemez”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, “Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğu ile ilan edilen haklı ve meşru Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve  O’nun yegane koruyucusu Anavatan Türkiye’den vazgeçilemeyeceğini”  vurguladı. 
Bora yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir birkaç “sözde parti lideri”, öğretmen sendikaları ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin halkı son derece rahatsız ve huzursuz eden söylem ve eylemleri  sürdürmesinin son derece kaygı verici olduğunu belirtti.
Bağımsız devletin varlığına karşı açıkça tavır alınmasının ve O’nun yegane hamisi Anavatan Türkiye yetkililerine her fırsatta dil uzatılmasının kendilerine derin bir acı ve utanç verdiğini ifade eden Bora açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Anayasamızın 12’nci maddesini (Bu Anayasanın hiçbir kuralı herhangi bir gerçek ve tüzel kişiye, zümre veya sınıfa, bu Anayasa ile güvence altına alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve statüsünün değiştirilmesini veya bu Anayasanın kurduğu düzenin yok edilmesini veya tanınan temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan hareketlere ve faaliyetlerde bulunmak hak ve yetkisini verir biçimde anlaşılamaz ve yorumlanamaz) her fırsatta ihlal ederek halkımızı rencide edenlere gerekli yasal işlemlerin başlatılarak bu yanlış ve halkımızı aşağılayıcı eylemlerine ve söylemlerine son verilmelidir. Zira halkımızın sabrı ve tahammülü kalmamıştır.”
Bora,  Kıbrıs Türk halkının varlığının ve geleceğinin yegane teminatının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile O’nun yegane hamisi Anavatan Türkiye olduğunu kaydetti. 
 

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Son Güncelleme: 06.07.2018 14:41
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