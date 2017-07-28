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28 Temmuz 2017 Cuma 13:26

Bonzai zanlısı 5 gün daha tutuklu kalcak

Bonzai zanlısı 5 gün daha tutuklu kalcak
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Bonzai zanlısı 5 gün daha tutuklu kalcak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet - Özel Haber

Haspolat’ta gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Mussulla Thomas Reuben ek tutukluluk süresi talebi ile dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, alınan ihbar üzerine 26 Temmuz tarihinde saat 10.30 raddelerinde Haspolat bölgesinde UKÜ yurtlarında gerçekleştirilen operasyonda zanlı Mussulla Thomas Reuben’in polisi fark etmesi üzerine odasına koştuğunu ve tasarrufunda bulunan 21 paket şeklinde toplam ağırlığı yaklaşık 5 gram olan sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi imha etmeye çalışırken suçüstü yakalandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzibinin sürdüğü belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Bonzai Zanlısı 5 Gün Daha Tutuklu Kalcak
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