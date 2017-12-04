Bonzai zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber



Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar Musa İdris Isıaku ve Ugorji İgwemba Mba dün teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut huzurda bulunan zanlı Musa İdris Isıaku’nun 28 Kasım tarihinde evinde yapılan aramada evde misafir olarak bulunan zanlı Ugorji İgwemba Mba’nın üzerinde yapılan aramada 100 miligram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis olayın akabinde konu ikametgâh içerisinde yapılan aramada ise zanlı Musa İdris Isıaku’nun yatak odasında bulunan komodin çekmecesinde ise yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis çavuşu Ali Gürkut zanlıların gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti. Polis ayrıca zanlıların öğrenci statüsünün de kalmadığını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.