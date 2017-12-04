Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Aralık 2017 Pazartesi 13:17

Bonzai zanlıları tutuklu yargılanacak

Bonzai zanlıları tutuklu yargılanacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
 Bonzai zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar Musa İdris Isıaku ve Ugorji İgwemba Mba dün teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut huzurda bulunan zanlı Musa İdris Isıaku’nun 28 Kasım tarihinde evinde yapılan aramada evde misafir olarak bulunan zanlı Ugorji İgwemba Mba’nın üzerinde yapılan aramada 100 miligram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis olayın akabinde konu ikametgâh içerisinde yapılan aramada ise zanlı Musa İdris Isıaku’nun yatak odasında bulunan komodin çekmecesinde ise yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis çavuşu Ali Gürkut zanlıların gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti. Polis ayrıca zanlıların öğrenci statüsünün de kalmadığını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Musa İdris IsıakuUgorji İgwemba Mba
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"60 Gün Sonra Yine Seçim Var..." "60 Gün Sonra Yine Seçim Var..."
Mavideniz kardeşler teminata bağlandı Mavideniz kardeşler teminata bağlandı
SAĞANAK YAĞMUR İLE FIRTINA GELİYOR SAĞANAK YAĞMUR İLE FIRTINA GELİYOR
ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ, KIZILAY DERNEĞİ İŞBİRLİĞİNDE KAN BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLENDİ ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ, KIZILAY DERNEĞİ İŞBİRLİĞİNDE...
Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan Havan Atışı Uyarısı Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan Havan Atışı...
Çok Acil Ab Negatif Kan Aranıyor Çok Acil Ab Negatif Kan Aranıyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

"60 Gün Sonra Yine Seçim Var..."
Yücelen: Seçim sonuçları çok yönlü sonuçlara gebe!..Ve 60 gün sonra yapılacak yeni bir seçimde buna...

Haberi Oku