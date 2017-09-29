Bonzai zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber





Lefkoşa – Mağusa anayolu üzerinde Düzova kavşağı yakınlarında sabaha karşı kaza yapan zanlılar Murat Aydoğmuş ve Cemal Cengizhan’nın kullanımları da bulunan araçta uyuşturucu madde bulunması üzerine dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlı Murat Aydoğmuş ve Cemal Cengizhan’nın 24 Eylül tarihinde sabah 3.30 raddelerinde Lefkoşa – Mağusa anayolunda kaza yaptığını ve olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldıklarını söyledi. Polis hastaneye kaldırılan zanlıların tedavilerini yarım bırakarak hastaneden kaçtığını zanlı Aydoğmuş’un kaza yaptıkları yere gittiğini ve olay yerinde bulunan kazalı araçları içerisinden bir şeyler aradığı esnada tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis zanlının hareketlerinden şüphelenen polislerin araç içerisinde yaptıkları aramada ise yaklaşık 1gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı.

Polis zanlı Cengizhan’ın ise polise gelerek teslim olduğunu ve akabinde gönüllü ifade verdiklerini ve konu uyuşturucu maddeyi Mağusa’da zanlı Nihat Arbak’dan 100 TL karşılığında 1 gram olarak aldıkları itirafında bulunduklarını söyledi. Polis memuru Fadıl Metin Arbak’ın Mağusa’da tutuklanarak teminata bağlandığını belirterek zanlılar Aydoğmuş ve Cengizhan aleyhinde başlatılan soruşturmanın da tamamlandığını belirtti. Polis aktarılan olgular ışığında zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 20’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.