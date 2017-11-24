Bonzai zanlıları 5 gün daha tutuklu kalacak



Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber



Ortaköy’de başlayıp Girne’de son bulan uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan zanlılar Asiltürk Kansaran, Cemre Sağıroğlu, Turgut Şenol, Uğurcan Bük, Kadriye Denise Sürücü ve Ekrem Zeden dün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin 22 Kasım tarihinde saat 17.30 sıralarında huzurda bulunan zanlı Asiltürk Kansaran’ın Ortaköy’de kullanmış olduğu uyuşturucu maddenin etkisi ile yol içerisinde fenalaşması üzerine olay yerine gelen 112 servisi ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında madde kullandığının anlaşıldığını mahkemeye aktardı. Polis olayın polis bilgisine gelmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafında zanlı üzerinde yapılana aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulunduğunu söyledi. Polis Kansaran ile birlikte bulunan zanlı Cemre Sağıroğlu’nun da meseleye bağlantısı olduğu gerekçesi ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların gönüllü ifa verdiğini ve ifadelerinde aralarında para toplayıp söz konusu maddeyi zanlı Turgut Şenol’dan aldıklarını itiraf etmesi üzerine Şenol’un ikametgâhına gidildiğini belirtti. Polis Şenol’un ikametgahına saat 02.30 sıralarında Kermiya’da gerçekleştirilen operasyon sırasında, kullanımında bulunan araç ile park edeceği sırada polis ekibini fark etmesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne ait iki araca kullanımında bulunan araç ile vurarak hasar yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığını ve kaçış esnasında tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi yola saçmak suretiyle imha ettiğini söyledi. Polis akabinde zanlının kaza yapması üzerine yakalandığını ve aracında yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Fadıl Metin zanlının vermiş olduğu ifadesinde tasarrufunda bulunan maddeyi 10 gram olarak Uğurcan Bük’den aldığını ve içerisinden 1 gramını Kansaran ile Sağıroğlu’na 2 gramını ise zanlı Kadriye Denise Sürücü’ye verdiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis zanlı Uğurcan Bük’ün ikametgâhı yakınlarında tespit edildiğini ve polis fark etmesi üzerine koşarak kaçmaya çalıştığını ve bölgede bulunan dere yatağına tasarrufunda bulunan yaklaşık 5 gram uyuşturucu maddeyi attığını ancak polis ekipleri tarafından söz konusu yerde makul güç kullanılarak yakalandığını söyledi. Polis zanlının attığı 5gram madde ile birlikte evinde yapılan aramada da uyuşturucu madde bulunduğunu ve toplamda 13 gram madde ile yakalandığını belirtti. Polis Sürücü’nün ise tutuklandığını ancak tasarrufunda madde bulunmadığını belirtti. Polis memuru Metin yapılan ileri sorguda zanlı Ekrem Zeden’in de mesele ile bağlantısı olduğunun anlaşıldığını ve tespit edilerek yakalandığını mahkemeye aktararak üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram madde bulunduğunu söyledi. Polis meselenin geniş kapsamlı sürdüğünü aranan bir şahsın daha olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.