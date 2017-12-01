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01 Aralık 2017 Cuma 13:00

Bonzai soruşturması sürüyor

Bonzai soruşturması sürüyor
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Bonzai soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber
 Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine bir evde gerçekleştirilen aramada tasarruflarında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlılar Musa İdris Isıaku ve Ugorji İgwemba Mba dün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut huzurda bulunan zanlı Musa İdris Isıaku’nun 28 Kasım tarihinde evinde yapılan aramada evde misafir olarak bulunan zanlı Ugorji İgwemba Mba’nın üzerinde yapılan aramada 100 miligram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis olayın akabinde konu ikametgâh içerisinde yapılan aramada ise zanlı Musa İdris Isıaku’nun yatak odasında bulunan komodin çekmecesinde ise yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis çavuşu Ali Gürkut zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini, vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturmanın selameti açısından 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
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Anahtar Kelimeler
Musa İdris IsıakuUgorji İgwemba Mba
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