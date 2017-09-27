BONZAİ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlı Murat Aydoğmuş ve Cemal Cengizhan’nın 24 Eylül tarihinde sabah 3.30 raddelerinde Lefkoşa – Mağusa anayolunda kaza yaptığını ve olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldıklarını söyledi. Polis hastaneye kaldırılan zanlıların tedavilerini yarım bırakarak hastaneden kaçtığını zanlı Aydoğmuş’un kaza yaptıkları yere gittiğini ve olay yerinde bulunan kazalı araçları içerisinden bir şeyler aradığı esnada tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis zanlının hareketlerinden şüphelenen polislerin araç içerisinde yaptıkları aramada ise yaklaşık 1gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı. Polis zanlı Murat Aydoğmuş’un mahkemeye çıkarılarak aleyhinde soruşturma maksatlı 3 gün alındığını, zanlı Cengizhan’ın ise polise dün gelerek teslim olduğunu söyledi.Polis memuru Fadıl Metin mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için poliste 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.