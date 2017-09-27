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27 Eylül 2017 Çarşamba 13:25

BONZAİ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

BONZAİ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Lefkoşa – Mağusa anayolu üzerinde Düzova kavşağı yakınlarında sabaha karşı kaza yapan zanlılar Murat Aydoğmuş ve Cemal Cengizhan’nın kullanımları da bulunan araçta uyuşturucu madde bulunması üzerine bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlı Murat Aydoğmuş ve Cemal Cengizhan’nın 24 Eylül tarihinde sabah 3.30 raddelerinde Lefkoşa – Mağusa anayolunda kaza yaptığını ve olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldıklarını söyledi. Polis hastaneye kaldırılan zanlıların tedavilerini yarım bırakarak hastaneden kaçtığını zanlı Aydoğmuş’un kaza yaptıkları yere gittiğini ve olay yerinde bulunan kazalı araçları içerisinden bir şeyler aradığı esnada tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis zanlının hareketlerinden şüphelenen polislerin araç içerisinde yaptıkları aramada ise yaklaşık 1gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı. Polis zanlı Murat Aydoğmuş’un mahkemeye çıkarılarak aleyhinde soruşturma maksatlı 3 gün alındığını, zanlı Cengizhan’ın ise polise dün gelerek teslim olduğunu söyledi.

Polis memuru Fadıl Metin mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için poliste 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 
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Bonzai Soruşturması Sürüyor
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