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14 Temmuz 2017 Cuma 14:41

Bonzai soruşturması sürüyor

Bonzai soruşturması sürüyor
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 Bonzai soruşturması sürüyor


Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet - Özel Haber
Hastane park yerinde uyuşturucu alışverişi olacağını öğrenen Narkotik polisi yapmış olduğu operasyon sonucunda tutuklanan zanlılar Adnan Yusein, Cengiz Saybaş ve Eser Sapan dün ek tutukluluk süresi talebi ile Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

 

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, mahkemede verdiği ifadede 11 Temmuz tarihinde saat 22.00 sıralarında Lefkoşa’da Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi park yerinde düzenlenen operasyon sonucu yakalandıklarını anlattı.  Zor, zanlı Adnan Yusein’in kullanımındaki KM 610 plakalı araçta 6 gram Sentetik Cannabinoid ve içlerinde tütünle karışık Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 4 adet sarma sigara bulduğunu ve bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan Cengiz Saybaş’ın tutuklandığını söyledi.

 

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlı Yusein’in gönüllü ifade verdiğini ve tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi zanlı Eser Sapan’dan 30 gram olarak aldığı itirafında bulunduğunu itiraf etmesi üzerine Sapan’ın da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis zanlı Sapan’ın tespit edildiği sırada kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve adı edilenin Haspolat’ta bulunan ikametgâhında yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi. Polis memuru Mustafa Zor yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığı ve meseleye bağlantısı olan bir şahsın daha arandığını belirterek soruşturmanın selameti açısından 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlılar hakkındaki soruşturmanın salimen yürütülmesi maksadı ile 5 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

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