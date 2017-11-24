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24 Kasım 2017 Cuma 13:28

Bonzai satan Dibo’ya 3 yıl hapis

Bonzai satan Dibo'ya 3 yıl hapis
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Bonzai satan Dibo’ya 3 yıl hapis

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

 Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine Ağustos ayı içerisinde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan sanık Dibo Göçer aleyhindeki karar dün açıklandı. Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’ın oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Soytaç açıkladı.

Yargıç kararında sanığın lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu suçun 60 gram sentetik cannabinod türü uyuşturucu madde ithal tasarruf ve verme suçu olduğunu belirterek bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiği söyledi. Yargıç Soytaç sanığın ithal etmiş olduğu maddeden yaklaşık 27 gramını satarak gelir elde ettiğini, bu tür suçların toplum huzurunu bozan, insan sağlığını tehdit eden suç olduğunu belirterek ceza takdir ederken kamu menfaatini ön planda tuttuklarının altını çizdi.

Yargıç Murat Soytaç tüm aktardıkları sonucunda sanığın cezaevinde yargılanmayı beklediği süreyi de dikkate alarak aleyhine getirilen davalardan 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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