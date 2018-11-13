“bölünmüş Başkentin Hayalet Havalimanı” Salı Günü Basın-sen’de Gösterilecek

Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Kanal Sim yapımı “Bölünmüş Başkentin Hayalet Havalimanı” isimli belgesel 20 Kasım Salı akşamı saat 19.30’da Basın-Sen Lokali`nde gösterilecek.

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, gösterim sonrasında belgeselin yönetmeni Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu ile belgesel üzerine bir söyleşi yapılacak.

2015 yılında yapılan belgeselde, 1974’ten bu yana Birleşmiş Milletler Barış Gücü kontrolünde kapalı duran ve hayaleti andıran Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’nın hikayesi anlatılıyor. Dönemin havaalanı çalışanlarıyla yapılan röportajlara yer verilen belgeselde çok değerli arşiv görüntüleri de var. Havaalanının bugünkü halini yansıtan görüntüler ve alanda yapılan mülakatların yanı sıra, 20 Temmuz 1974’te sabaha karşı yapılan son uçuşun hikayesi de birinci ağızdan anlatılıyor.

(GÖZ/FEZ)