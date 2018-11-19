Bölünmüş Başkentin Havalimanı Belgeseli Basın-sen Lokalinde Yarın Gösterilecek

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): “Bölünmüş Başkentin Havalimanı” belgeseli yarın Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) lokalinde gösterilecek.



Basın-Sen’den yapılan yazılı açıklamaya göre, belgesel gösterimi 19:30\'da başlayacak, ardından belgeselin yönetmeni Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu ile belgesel üzerine bir söyleşi gerçekleşecek.



Gösterim halka açık ve ücretsiz olacak.



(ID/ÖK)