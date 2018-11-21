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Bölünmüş Başkentin Havaalanı Belgesel Gösterimi Dün Akşam Basın Emekçileri Sendikası Lokali\'nde Gerçekleştirildi

21 Kasım 18 : Bölünmüş Başkentin Havaalanı Belgesel Gösterimi dün akşam Basın Emekçileri Sendikası Lokali\'nde gerçekleştirildi.

Bölünmüş Başkentin Havaalanı Belgesel Gösterimi Dün Akşam Basın Emekçileri Sendikası Lokali\'nde Gerçekleştirildi

21 Kasım 18 : Bölünmüş Başkentin Havaalanı Belgesel Gösterimi dün akşam Basın Emekçileri Sendikası Lokali\'nde gerçekleştirildi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:50
Bölünmüş Başkentin Havaalanı Belgesel Gösterimi Dün Akşam Basın Emekçileri Sendikası Lokali\'nde Gerçekleştirildi
21 Kasım 18 : Bölünmüş Başkentin Havaalanı Belgesel Gösterimi dün akşam Basın Emekçileri Sendikası Lokali\'nde gerçekleştirildi.

Basın-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre saat 19:30\'da gerçekleştirilen gösterim sonrasında belgeselin yapımcısı, Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu ile belgesel üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.  

Söyleşide belgeselin yapım aşamasını anlatan Sami Özuslu, belgesel gösterimine katılım gösteren misafirlerin de sorularını yanıtladı.
 
Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir;  film gösterimlerinin ilkinin gerçekleştirildiğini belirtti ve Aralık ayında ise Arif Hasan Tahsin Belgesel gösteriminin gerçekleştirileceğini kaydetti. Kişmir, sözlerini katılım gösteren tüm basın emekçilerine ve halka teşekkür ederek tamamladı.

(ÖZ/HÖ) FOTOĞRAFLI
 

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