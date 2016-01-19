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“Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı” Rik TV’de Yayımlanıyor

Bir Kanal SİM yapımı olan “Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı” adlı belgesel, Rum devlet televizyonu RİK tarafından gösteriliyor.

“Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı” Rik TV’de Yayımlanıyor

Bir Kanal SİM yapımı olan “Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı” adlı belgesel, Rum devlet televizyonu RİK tarafından gösteriliyor.

19 Ocak 2016 Salı 15:00
“Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı” Rik TV’de Yayımlanıyor
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“BÖLÜNMÜŞ BAŞKENTİN HAYALET HAVAALANI” RİK TV’DE YAYIMLANIYOR

 
Bir Kanal SİM yapımı olan “Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı” adlı belgesel, Rum devlet televizyonu RİK tarafından gösteriliyor.

Kanal SİM’den yapılan açıklamaya göre, 1974’ten bu yana kapalı tutulan Uluslararası Lefkoşa Havaalanı’nın tarihini, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla anlatan belgesel, 21 Ocak Perşembe günü RİK’in birinci kanalında Rumca altyazılı olarak yayına girecek. Belgesel, 31 Ocak tarihinde ise RİK-2 kanalında gösterilecek.

2015 yılı başında yapılan ve Nisan ayındaki gala gösterimiyle izleyiciye ulaşan belgesel, Eylül ayında da Avrupa Parlamentosu’nda gösterilmişti. Kıbrıs Türk ve Rum Ticaret odalarının organizasyonuna Avrupa Parlamentosu’nun farklı gruplarına mensup üyeleri ev sahipliği yapmıştı.

Kanal SİM ile RİK arasında bu yıl içinde işbirliği protokolü imzalanmış, iki kurum, Kıbrıs’ta toplumlar arası diyaloğu geliştirme yönünde adımlar atmıştı. Protokol çerçevesinde RİK tarafından hazırlanan iki dilli ‘Biz-Emeis’ ve ‘Aynı Gökyüzü Altında’ programları Eylül ayından bu yana Kanal SİM’de düzenli olarak yayımlanıyor.

İki kurumun temasları çerçevesinde şimdi de RİK, Kanal SİM yapımı “Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı”nı Kıbrıslı Rum izleyicilerle buluşturuyor.

Yunanca altyazılı belgesel, 21 Ocak Perşembe günü saat 15.00’te RİK-1 kanalında yayına girecek. Belgesel öncesinde Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, RİK-1’de canlı yayınlanan haber programına konuk olacak ve belgeselle ilgili bilgiler verecek. Haber programının ardından ise “Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı” izleyiciyle buluşacak.

RİK-2 kanalında ise belgesel 31 Ocak Pazar akşamı saat 18.45’te yayına girecek.

Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, “Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı”nın RİK’te gösterilmesinin, RİK ile başlayan işbirliği süreci çerçevesinde atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti. “Belgeselin RİK’te gösterilmesine karar veren RİK yöneticilerini kutlarım” diyen Özuslu, liderlerin masa başında sürdürdüğü müzakere sürecine medyanın da katkı koymasının önemine işaret etti.

“Kıbrıs’ın ve başkentin bölünmüşlüğünü simgeleyen Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’nın bugünkü durumunun ibretlik olduğunu” vurgulayan Özuslu, UNITED Medya’nın Kıbrıs ve dünya barışı için misyon üstlendiğini ve buna uygun adımlar atmaya devam edeceğini kaydetti.

“Havaalanının hikayesinin anlatıldığı belgeseli Kıbrıslı Rumların da izlemesi çok önemli bir aşama olacak” diyen Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, belgesele emek veren, katkı koyan herkese teşekkür etti.






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