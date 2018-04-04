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“BOLOGNA SÜRECİ”NİN İSPANYOL ÖĞRENCİLERİ GAÜ’DE

“BOLOGNA SÜRECİ”NİN İSPANYOL ÖĞRENCİLERİ GAÜ’DE

04 Nisan 2018 Çarşamba 15:22
“BOLOGNA SÜRECİ”NİN İSPANYOL ÖĞRENCİLERİ GAÜ’DE
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BOLOGNA SÜRECİ”NİN İSPANYOL ÖĞRENCİLERİ GAÜ’DE

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk;  Avrupa , Türkiye ve KKTC’de yüksek öğretimde yapılan ve devam ettirilmesi zorunlu değişiklikler ve devam  projelerin,  stratejik tarifinin “Bologna Süreci” ne bağlı olarak ifade edilmesi gerektiğini söyledi.

Girne Amerikan Üniversitesi  ile Barcelona Üniversitesi arasında ‘Eczacılık’ Ana Bilim Dalı kapsamında; “eTwinning Projesi” aracılığıyla İspanya’dan gelen öğrencilere yönelik  GAÜ Kampüsü’nde hızlandırılmış ders programının başlangıcında konuşan Prof. Dr. Öztürk;  “ Bulunduğunuz kampüsü;  Avrupa yüksek öğretim ve araştırma  alanlarından biri olarak tanımlayabilisiniz. Bu hızlandırılmış ders programı size;  bu coğrafyada, bilgiye dayalı toplum, istihdam edilebilirlik, hareketlilik, yaşam boyu öğrenme,  kalite güvencesi  gibi başlıklarda düşünce altyapısı için, önemli  temel oluşturacaktır. Aslında,  Bologna Süreci’nin temel kavramları, geleneksel üniversite söyleminden farklı olarak piyasa yönelimli faaliyetleri de içermektedir. Elbette, kuruluş manifestosunda yer aldığı gibi; Bologna Süreci, tüm Avrupa'da yüksek öğretim ve akademik konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek,  eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa'da birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir program. Şimdi, bunu GAÜ Kampüsü’nde de algılama şansına sahipsiniz.” dedi.

Barcelona Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencileri’nin, GAÜ Eczacılık Fakültesi’ndeki derslerine başlamadan önce gerçekleştirilen sembolik törende; Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turay Yardımcı ile öğretim üyeleri ve öğrenciler de hazır bulundu. 

Sosyal içerikli bir program ile desteklenen akademik uygulama ile ilgili olarak GAÜ Eczacılık Fakültesi Temel Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Simge Davulcu ise içerik ile yaklaşımlarını şu şekilde özetledi; “ Dersler; iki günlük, hızlandırılmış akademik formda olacak. Misafir öğrencilerimiz, geriye kalan İki günü de sosyal olarak değerlendirme şansı bulacaklar. Coğrafyamızı  tanıyacak ve içinde yer alan; Girne Kalesi, Bellapais Manastırı’nı görecekler.  Sonrasında  Girne şehir gezisi gerçekleştiricekler. Sonraki gün programında; Gazi Mağusa ve Karpaz Bölgesi yer alıyor. Öğrencilerimizi; Altınkum’a da götüreceğiz. Bu arada en başta;  akademik eğitimin bir parçası olarak, bir eczacılık firması ziyareti de gerçekleşti. Bir karşılaştırma yapabilirler. Küçük ve Kıbrıs tarzında bir firmayı incelediler. Kendi ülkelerinde bazı şirketleri önceden gördüler. Barcelona Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 200 yıllık bir fakülte. Bu birikime dahil olmaktan mutluyuz. Onlar; altı öğrenci ile geldiler, biz ise yedi öğrencimizi Barcelona’ya göndereceğiz.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Simge DavulcuKutsal öztürkBologna SüreciGirne Amerikan üniversitesi
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