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17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:22

Boğulma tehlikesi geçiren kişi yoğun bakımda

Boğulma tehlikesi geçiren kişi yoğun bakımda
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 Boğulma tehlikesi geçiren kişi yoğun bakımda

77 yaşındaki Ayten Madak bugün saat 10.00 sıralarında Mağusa Silver Beach’te boğulma tehlikesi yaşadı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 77 yaşındaki Ayten Madak bugün saat 10.00 sıralarında Mağusa Silver Beach’te boğulma tehlikesi yaşadı.

Madak kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan İlk yardım tedavisi müteakip Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altında alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir

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