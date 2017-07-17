 Boğulma tehlikesi geçiren kişi yoğun bakımda

Madak kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan İlk yardım tedavisi müteakip Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altında alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir

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