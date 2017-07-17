Boğulma tehlikesi geçiren kişi yoğun bakımda
77 yaşındaki Ayten Madak bugün saat 10.00 sıralarında Mağusa Silver Beach’te boğulma tehlikesi yaşadı
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 77 yaşındaki Ayten Madak bugün saat 10.00 sıralarında Mağusa Silver Beach’te boğulma tehlikesi yaşadı.
Madak kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan İlk yardım tedavisi müteakip Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altında alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir