Boğazköy’de adam öldürmeye teşebbüs

AYKUT TUKYU MOTOSİKLETLİ ŞAHIS TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Boğazköy’de, Aykut Tukyu, ikametgahı önünde motosikletli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay dün 16.45 sıralarında, Boğazköy Özveri Sokak üzerinde bulunan Özyalçın Sitesi 168 numaralı apartman önünde meydana geldi.

Tukyu’yu ikametgahına kadar takip eden motosikletli şahıs, tabanca ile iki el ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

Olayda yaralanan olmazken, motosikletli zanlı aranıyor.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

