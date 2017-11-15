Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Kasım 2017 Çarşamba 07:41

Boğaziçi’nde köpek terörü

Boğaziçi'nde köpek terörü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Boğaziçi’nde köpek terörü

Boğaziçi köyünde Şaban Yanmaz’ın ağılın saldıran başıboş köpekler çok sayıda hayvanı telef etti. Hayvancılık ile geçimini sağlayan aile, ciddi bir mağduriyet yaşıyor.

Boğaziçi köyünde başıboş köpekler adeta dehşet saçtı. Küçük baş hayvancılıkla uğraşan Şaban Yanmaz, ağılına giren başı- boş köpekler nedeniyle ciddi zarara uğradı.

Boğaziçi’ndeki ağılına giren köpekler 10 küçükbaş hayvanı telef ederken, Yanmaz ailesi de büyük bir üzüntü yaşadı.

Hayvancılığın zor olduğunu ve meşakkat gereken bir alan olduğunu söyleyen Yanmaz, başıboş köpeklerin sık sık hayvancıya zarar verdiğini anlattı. Köpekleri imha etmek istemediğini söyleyen Yanmaz, yetkililerin bölgede çalışma yaparak, başıboş köpeklerle ilgili tedbir almasını istedi. Yanmaz, aksi takdirde, hayvan sahiplerinin zorla köpek katili yapılacağını vurguladı.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, yaşananları kınayarak, özellikle ovalara bırakılan av köpeklerinin hayvancı için büyük bir sorun haline geldiğini belirtti.

Tüm köpeklere çip takılmasını ve çipsiz köpek bırakılmamasını isteyen Güvenlier, “O zaman kimse ovalara başıboş köpek bırakamayacak. Av köpekleri için böyle bir zorunluluk var ama uygulayan yok. Zararını ise biz hayvancılar görüyoruz” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
BoğaziçiKöpek DehşetiŞaban Yanmaz
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’ ‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’
Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

Haberi Oku