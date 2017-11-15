Boğaziçi’nde köpek terörü



Boğaziçi köyünde Şaban Yanmaz ’ın ağılın saldıran başıboş köpekler çok sayıda hayvanı telef etti. Hayvancılık ile geçimini sağlayan aile, ciddi bir mağduriyet yaşıyor.

Boğaziçi köyünde başıboş köpekler adeta dehşet saçtı. Küçük baş hayvancılıkla uğraşan Şaban Yanmaz, ağılına giren başı- boş köpekler nedeniyle ciddi zarara uğradı.



Boğaziçi’ndeki ağılına giren köpekler 10 küçükbaş hayvanı telef ederken, Yanmaz ailesi de büyük bir üzüntü yaşadı.

Hayvancılığın zor olduğunu ve meşakkat gereken bir alan olduğunu söyleyen Yanmaz, başıboş köpeklerin sık sık hayvancıya zarar verdiğini anlattı. Köpekleri imha etmek istemediğini söyleyen Yanmaz, yetkililerin bölgede çalışma yaparak, başıboş köpeklerle ilgili tedbir almasını istedi. Yanmaz, aksi takdirde, hayvan sahiplerinin zorla köpek katili yapılacağını vurguladı.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, yaşananları kınayarak, özellikle ovalara bırakılan av köpeklerinin hayvancı için büyük bir sorun haline geldiğini belirtti.

Tüm köpeklere çip takılmasını ve çipsiz köpek bırakılmamasını isteyen Güvenlier, “O zaman kimse ovalara başıboş köpek bırakamayacak. Av köpekleri için böyle bir zorunluluk var ama uygulayan yok. Zararını ise biz hayvancılar görüyoruz” dedi.