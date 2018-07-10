banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96538
ALTIN
189.527
DOLAR
4.6990
STERLİN
6.2423
EURO
5.5072
Sahte paraya hapis cezası
SAHTE PARAYA HAPİS CEZASI
Seri tecavüzcü tutuklu yargılanacak
SERİ TECAVÜZCÜ TUTUKLU YARGILANACAK
Konyalıoğlu tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Hermane Hepatit-B hastası
HERMANE HEPATİT-B HASTASI
banner282
Flaş Haber
Hermane Hepatit-B hastası
Kapat

Boğaziçi Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergisi Açıldı!

Boğaziçi Köy Kadın Kursu’nun yıl sonu sergisi açıldı.

Boğaziçi Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergisi Açıldı!

Boğaziçi Köy Kadın Kursu’nun yıl sonu sergisi açıldı.

10 Temmuz 2018 Salı 12:16
Boğaziçi Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergisi Açıldı!


Boğaziçi Köy Kadın Kursu’nun yıl sonu sergisi açıldı.
İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, açılışı UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu gerçekleştirdi.
İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Boğaziçi Köy Kadın Kursu'nda, eğitmen Sema Çakmak önderliğinde Boğaziçi köyü kadınlarının bir yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı.
Sergide, İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “Her zaman köy kadınlarının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.
Sadıkoğlu, Boğaz Balıkçı Barınağı’nın olduğu yerde yapılacak çalışma ile üretilen ürünlerin satılabilmesine olanak sağlayacaklarını kaydetti.
Köy Kadın Kursu’na yaptığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na, eski muhtar Nevzat Çakır’a ve muhtar Eniz Akşahin’e kadınlar tarafından yapılan eserler den takdim edildi.
 

banner288
Son Güncelleme: 10.07.2018 16:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKSD, Yalova’da “TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali”ne katıldı
AKSD, Yalova’da “TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali”ne katıldı
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi toplandı
EL-SEN elektrik zammını eleştirdi
EL-SEN elektrik zammını eleştirdi
Ubp Genel Başkanı Özgürgün’ün Basın Günü Mesajı…
Ubp Genel Başkanı Özgürgün’ün Basın Günü Mesajı…
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Agit Medya Özgürlüğü Temsilcisi Desir Ara Bölgede Basın Toplantısı Düzenledi
Agit Medya Özgürlüğü Temsilcisi Desir Ara Bölgede Basın Toplantısı Düzenledi
Kamu-Sen zamlar konusunda açıklama yaptı
Kamu-Sen zamlar konusunda açıklama yaptı
Girne Belediyesi “yaz Tatili Çocuk Ve Gençlik Atölyeleri” Düzenliyor
Girne Belediyesi “yaz Tatili Çocuk Ve Gençlik Atölyeleri” Düzenliyor
Agit Medya Özgürlüğü Temsilcisi Desir Ara Bölgede Basın Toplantısı Düzenledi
Agit Medya Özgürlüğü Temsilcisi Desir Ara Bölgede Basın Toplantısı Düzenledi
Lapta Belediye Başkanı Aktuğ Basın Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Lapta Belediye Başkanı Aktuğ Basın Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim